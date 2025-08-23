Alejandro Fantino explicó el trasfondo de la nota con Diego Spagnuolo que anticipó el escándalo de las coimas

Mientras crece el escándalo desatado por la revelación de los audios con presuntos pedidos de coimas en discapacidad, que salpican a Karina Milei y "Lule" Menem, el conductor de Neura Alejandro Fantino pidió que "caiga en cana el que tenga que caer" y explicó el trasfondo de su nota con Diego Spagnuolo.

"S i hay algo que tiene que saltar, como ahora que empieza a moverse, que salte rápido. Yo no mato a los mensajeros ", expresó Fantino en los primeros minutos de su programa, donde habló del escándalo de presuntas coimas a laboratorios que provocó la salida de Diego Spagnuolo, amigo y exabogado del Presidente, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Sin pelos en la lengua, el conductor ratificó su apoyo al gobierno libertario, pero dejó en claro sus límites: "Yo también apoyo a Javier, quiero que le vaya bien al Gobierno, pero tampoco voy a permitir que si aparecen algunas de estas ratas que robaron o se llevaron la que es de los argentinos…Que se vayan a Guantánamo y que le tiren maíz al sol como las gallinas".

"Si chorearon que vayan a Guantánamo. De verdad, a Guantánamo, porque nosotros estamos bancando un montón de cosas. Nosotros no somos como los kirchneristas que pasaron por 16 instancias para condenar a Cristina y todavía dicen ‘inocente’. No boludo. Si estos chorearon, ningún problema ", arremetió.

Ante las críticas formuladas por los trolls libertarios respecto de los audios de las presuntas coimas, que fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval, Fantino aseguró que celebra lo sucedido y salió a bancar a sus colegas: " No hay denunciantes buenos y denunciantes malos, no seamos 'verga' con eso".

" Hicieron un gran laburo: mostraron los audios, desataron esos audios un montón de fichas que están cayendo. Laburaron bien, hicieron lo que tenían que hacer. Tenían los audios y está perfecto. Si nosotros los hubiésemos tenido también los hubiéramos puesto si no qué somos boludo… Gato yeso levantando la mano…chupando pija….Diciendo 'está todo bien, está todo bien'. No, boludo, que caiga en cana el que tiene que caer", explotó Fantino, en una edición del programa que estuvo tomada por el caso de los supuestos sobornos en la ANDIS.

"Ojo con Casanello y Picardi, son serios"

En uno de los pasajes más picantes de su intervención, dejó una advertencia a las cúpulas libertarias respecto de los jueces: "Ojo que la dupla esa, (el juez federal Sebastián) Casanello y (el fiscal Franco) Picardi, son serios. Se comieron, por lo menos Casanello, brutales operaciones históricamente cuando investigaban otras cosas. Los flacos son…por lo menos es lo que se dice en el mundo de Comodoro Py…Si hiciste algo la vas a pagar, si no lo hiciste no la vas a pagar".

Para Fantino, desde la Casa Rosada "se tienen que tomar en serio" la denuncia de presuntas coimas ya que "pueden seguir saliendo cosas y muy fuertes. "Los dos que están investigando, Casanello y Picardi, en Comodoro Py siempre se dice de algunos jueces que es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es imposible llegarles y la desventaja es que es imposible llegarles. Entonces significa que lo que los flacos vean y lo que crean lo van a decir. Lo que los tipos decidan es porque está bien decidido", agregó.

"Lo único que no le puede pasar a este Gobierno, incluso el dólar se le puede ir a 700 mil pesos, pero lo único no se le puede pasar a este Gobierno es que haya mugre y que haya ladrones. No puede pasar eso", sentenció el conductor y dejó una picante advertencia: "Si vos me demostrás que estás limpio y que estás bien y que no tienes nada que ver, yo te banco. Si me entero que estás en la mugre, que estás con algún quilombo, que me estás mintiendo y todo, te fusilo".

Al referirse a la entrevista con Spagnuolo, la cual realizó en Neura el 8 de julio de 2024, el conductor detalló cómo se gestó la nota: "Vino acá a denunciar y contar al aire lo que había encontrado en Andis del gobierno pasado. Yo le di la posibilidad, si tenía ganas de decir algo, que lo dijera al aire. Si esto que está pasando hubiese pasado en ese momento, tal vez le hubiese evitado un montón de dolores de cabeza a futuros al Gobierno y a mucha gente del Gobierno".