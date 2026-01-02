Realizan la primera reparación de válvula mitral asistida por robot en el país

La Fundación Favaloro realizó la primera reparación de válvula mitral asistida por robot.

La primera cirugía de reparación de válvula mitral asistida por robot de la Argentina se llevó a cabo en un centro asistencial nacional y la intervención se realizó con el Robot Da Vinci XI , una de las tecnologías más avanzadas a nivel mundial en cirugía mínimamente invasiva.

Semana del 26 de diciembre de 2025 al 1° de enero de 2026

La operación fue realizada en el Hospital Universitario Fundación Favaloro que, de esta manera, alcanzó un nuevo hito médico. Este avance representa un salto cualitativo en el abordaje de las patologías de la insuficiencia valvular mitral severa, al permitir procedimientos de alta complejidad con una precisión superior, menor invasión quirúrgica y una recuperación postoperatoria más rápida.

Para los pacientes, esto se traduce en incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio, menor tiempo de internación y una reincorporación más temprana a sus actividades cotidianas, en comparación con la cirugía cardíaca convencional.

“Este hito refleja nuestra forma de entender la medicina: tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico ", reveló el doctor Mariano Camporrotondo , jefe de Cirugía Cardiovascular del centro de salud y quien lideró el equipo que llevó a cabo esta primera intervención.

Además, señaló que “no se trata solo de incorporar equipamiento, sino de poner esa tecnología al alcance de los pacientes, ofreciendo alternativas menos invasivas, con mejores tiempos de recuperación y mejores resultados clínicos”.

No es autónomo

Aunque se la denomina “cirugía robótica”, el robot no actúa de manera autónoma: cada movimiento es controlado en tiempo real por el cirujano desde una consola y sus instrumentos miniaturizados, con capacidad de articulación superior a la mano humana, permiten realizar maniobras extremadamente precisas en espacios anatómicos reducidos, con visión ampliada y control milimétrico.

La realización de esta cirugía inédita abre el camino a nuevas posibilidades terapéuticas para pacientes con patología valvular mitral.

Fuente: Agencia DIB