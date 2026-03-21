La Fundación Favaloro llevó a cabo el primer bypass asistido por un robot en el país

El Hospital Universitario Fundación Favaloro realizó el primer bypass coronario con asistencia robótica del país , un avance en cirugía cardíaca. La cirujana cardiovascular Vanesa Audil explicó en el streaming de Infobae cómo se concretó esta cirugía y remarcó: “El hito este de hacer el primer bypass robótico para nosotros como institución es seguir el legado de René (Favaloro) ”. Explicó que la intervención se realizó con la plataforma Da Vinci .

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La especialista describió: “El robot se mueve por las órdenes del cirujano. Necesitamos un equipo de cirujanos, uno que está sentado en la consola y otro al lado del paciente” . Detalló: “Cuando lo hacemos de forma robótica, hacemos incisiones pequeñas del lado lateral izquierdo del tórax, de cinco milímetros, por donde ingresan los brazos del robot y la cámara”.

Subrayó que “esto nos da una cirugía de precisión . Veinte veces maneja el temblor humano, nos hace un zoom más o menos también de por lo menos 15x ”.

Respecto del primer caso, Audil contó que “esta señora ya había estado operada del corazón, entonces hicimos una cirugía que se superponía con la que tenía. Utilizamos el lado izquierdo y pudimos hacer la cirugía sin inconvenientes”.

“Se va de alta más rápido”

Consultada sobre los beneficios, Audil enfatizó: “El paciente se va de alta mucho más rápido, tiene menos dolor postoperatorio, menor sangrado y vuelve a su vida normal a las dos semanas de operarse”.

Mientras que la cirugía tradicional requiere un mes de recuperación y hasta dos para la vuelta plena a la rutina, el bypass robótico permite que “a los tres días te vas a tu casa y a los diez días estás haciendo lo que vos quieras”.

Corrección de los movimientos

La especialista explicó que la plataforma Da Vinci “tiene un poco de inteligencia artificial, que lo que hace es corregir el movimiento del cirujano”.

Cada vez que un profesional se sienta en la consola, puede personalizar la ergonomía: “Tenemos la posibilidad de poner el nombre del cirujano que lo utiliza y el robot se acomoda según la posición de la espalda y los brazos que programaste”, precisó Audil.

Fuente: Agencia DIB