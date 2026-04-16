¿Dolor de cabeza o migraña?: cinco preguntas para descubrir señales de alerta

El dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes en la población general. Sin embargo, los episodios y situaciones pueden variar de una persona a otra. En muchos casos, detrás de cefaleas recurrentes puede esconderse un cuadro de migraña , una enfermedad neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, con frecuencia, permanece subdiagnosticada. Para ayudar a reconocer señales de alerta, existe un autotest simple de orientación de cinco preguntas que no reemplaza el diagnóstico médico, pero se puede ver si ese dolor de cabeza frecuente merece la evaluación de un especialista.

Muchas personas conviven durante años con síntomas compatibles con migraña sin recibir un diagnóstico preciso. En parte, esto ocurre porque el dolor de cabeza suele naturalizarse o tratarse únicamente con analgésicos , sin consultar con un especialista.

“El diagnóstico de migraña se basa fundamentalmente en la historia clínica del paciente y en características muy específicas del dolor y de los síntomas que lo acompañan . Por eso existen herramientas que ayudan a sospecharla y orientar la consulta médica”, explicó la doctora Natalia Larripa , médica neuróloga, integrante del Servicio de Movimientos Anormales y Clínica de Cefaleas de FLENI y del Hospital Austral.

Una de las herramientas más usadas es el autotest simple de orientación de cinco preguntas . Los cuestionamientos se basan en criterios clínicos ampliamente utilizados para diagnosticar migraña , incluidos los definidos por la Clasificación Internacional de los Trastornos de la Cefalea (ICHD-3) publicada por la International Headache Society , y en cuestionarios validados como el ID-Migraine , desarrollado por el neurólogo Richard B. Lipton y colaboradores.

Las preguntas son:

¿Tuviste al menos 4 o 5 episodios de dolor de cabeza en los últimos tres meses?

¿El dolor dura entre 4 y 72 horas, si no tomás medicación?

¿El dolor es pulsátil o late, y suele afectar un lado de la cabeza?

Durante el episodio, ¿tenés náuseas o molestias con la luz y el ruido?

¿El dolor te hace cancelar planes o faltar a compromisos laborales o educativos para acostarte y frenar todo?

Estas preguntas reflejan aspectos centrales de la migraña: cantidad y duración de episodios, tipo de dolor, otros síntomas asociados y el impacto en la vida cotidiana. Si la respuesta es afirmativa a al menos una de estas preguntas se recomienda realizar una consulta médica, idealmente con el neurólogo para evaluar específicamente el cuadro clínico.

Impacto en la vida diaria

“El impacto funcional de esta enfermedad en la vida diaria también es un indicador muy importante. Cuando el dolor obliga a frenar todo, cancelar actividades o compromisos, ausentarse al trabajo o estudio, apagar la luz y acostarse, eso ya habla de un nivel de discapacidad que merece ser evaluado. El paciente con migraña debe recibir un tratamiento específico para el manejo agudo de las crisis y, en muchos casos, asociar un tratamiento preventivo”, señaló la doctora Larripa.

En el sitio www.aliasmigraña.com los pacientes pueden encontrar información sobre esta enfermedad, acceder a un mapa geolocalizado con centros médicos cercanos y recursos descargables para llevar un mejor seguimiento de síntomas y del impacto de la migraña en la vida.

Fuente: Agencia DIB