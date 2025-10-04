sábado 04 de octubre de 2025
4 de octubre de 2025 - 11:14

Una propuesta para toda la familia: el "Tren Histórico" llega a Chascomús

La ciudad de Chascomús recibe este sábado una formación especial del Ferroclub Argentino. Grandes y chicos podrán disfrutar de locomotoras, coches clásicos y propuestas gastronómicas, con entrada libre y gratuita.

Por Agencia DIB
Dos de las locomotoras que el Ferroclub Argentino exhibe en Chascomús.

Este sábado Chascomús volverá a revivir su espíritu ferroviario con la llegada del “Tren Histórico”. La actividad, con entrada libre y gratuita, propone un recorrido por la memoria del ferrocarril argentino y está pensada como un atractivo cultural y recreativo tanto para las familias locales como para visitantes.

Como cuenta El Cronista, en la estación de Chascomús se podrán apreciar verdaderas joyas del patrimonio ferroviario:

  • Locomotora diésel y máquina a vapor
  • Máquina a vapor Clase 12E 3925 del Ferrocarril Sud (1927).
  • Locomotora diésel General Electric U13-C 6016 (1962).
  • Coche Pullman Hitachi SP625 (1962).
  • Coche Pullman
  • Coches Pullman Werkspoor PA 440 y 441 y un Furgón Postal (1953).
  • Furgón de cola BK (1927).
Autos y motos

El encuentro se complementa con una muestra de autos y motos clásicas organizada por el Club de Autos Antiguos, Clásicos, Motos y Antigüedades de Chascomús. Además, participará del Grupo Scout Güemes y habrá puestos gastronómicos.

El evento es organizado por el Ferroclub Argentino, una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1972, que junto al Museo Nacional Ferroviario trabaja en la preservación y restauración del patrimonio histórico ferroviario del país. Esta labor se sostiene gracias a las donaciones particulares y al compromiso de sus socios, sin subsidios oficiales ni privados.

Experiencia única

La jornada invita a todos los vecinos y turistas a disfrutar de una experiencia única, con la posibilidad de tomar fotografías y videos, siempre respetando las normas de seguridad al acercarse al tren en movimiento.

Chascomús, ciudad que alguna vez fue punta de rieles, vuelve así a poner en valor su gran historia ferroviaria.

