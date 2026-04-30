Una chica discapacitada de 13 años murió ahogada en la pileta de un centro de rehabilitación

Una nena de 13 años con discapacidad murió ahogada en una pileta de un centro de rehabilitación en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz , partido de Escobar. El padre de la niña, Ignacio, apuntó contra el personal del lugar, al que acusó de no supervisarla y dejarla sola.

El episodio ocurrió en el centro educativo y terapéutico AUPA, ubicado sobre la calle Mendoza al 130 de la mencionada localidad. La víctima, Renata Victoria Aris Fajka, tenía dificultades motrices, por lo que asistía al centro de rehabilitación para personas dentro de la condición del espectro autista.

El personal del lugar que estaba en el turno en que ocurrió la tragedia aseguró que Renata se descompensó en el agua . Al alertar la situación, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

Cuando el personal de salud llegó, continuó con las maniobras de reanimación y la trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de la localidad, pero ingresó sin signos vitales y no pudieron salvarla.

Embed - “La dejaron sola”: habló el padre de la nena ahogada en Maschwitz

Su papá dijo que el personal del lugar sabía que tenía que supervisarla constantemente porque ella no podía mover bien uno de sus brazos. “Se supone que es un centro para chicos con discapacidad y la dejaron sola sabiendo que tiene reducciones motrices. Era imposible que Renata nadara y entrara sola”, dijo a Crónica TV.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y fueron imputados la guardavidas y dos cuidadores del centro terapéutico. La investigación continúa.

Fuente: Agencia DIB