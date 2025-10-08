Tragedia en la ruta 11: un nene de 2 años murió tras un violento choque

El choque fatal en la ruta 11.

Un nene de dos años murió este miércoles como consecuencia del choque del auto en el que viajaba junto a su madre contra una columna sobre el kilómetro 497 de la ruta 11, a la altura de la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar.

El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana, cuando el Ford Ka en el que viajaban desde Santa Clara del Mar en dirección a Mar del Plata se despistó e impactó contra un poste de alumbrado. Como consecuencia del choque, el auto quedó del otro lado de la ruta, partido en dos.

Como consecuencia de la colisión, el menor falleció en el acto y la conductora sufrió una crisis nerviosa severa, por lo cual debió ser asistida y retirada del lugar junto al cadáver de la víctima, en forma urgente.

Las primeras hipótesis sostienen que el auto rozó con su rueda izquierda el cordón, se despistó y arrolló la columna. Por el hecho se produjo un corte total de la ruta 11, sentido Mar del Plata a Mar Chiquita, por lo que se generó una vía alternativa hasta el kilómetro 502. (DIB)

