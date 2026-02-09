Tres Arroyos: pescó una corvina negra de casi tres kilos y ganó una pick up 0 km

Leandro Gago, de Tres Arroyos, en lo más alto del podio. La Voz del Pueblo La 64° edición de Las 24 horas de la Corvina Negra reunieron 5.703 participantes. La Voz del Pueblo

Con más de 5.700 inscriptos, la 64° edición de las 24 horas de la Corvina Negra volvió a demostrar en Tres Arroyos por qué es considerada un verdadero mundial de la pesca. A lo largo de 43 kilómetros de playas tresarroyenses -Orense, Claromecó y Reta-, el certamen comenzó a las 15 del sábado y culminó a las 15 del domingo.

Sin dudas, el “anzuelo” de la competencia son los premios, en total $420 millones -incluídos que incluyen tres pick ups y cuatro autos 0 kilómetro-, en tres competencias paralelas: la pesca de corvinas negras, otra de rubias y la pieza de mayor peso, de cualquier especie. Un dato que evidencia el crecimiento del certamen es que en 1962, en su primera edición, hubo 58 inscriptos y el ganador se llevó una heladera a su casa.

corvina negra La 64° edición de Las 24 horas de la Corvina Negra reunieron 5.703 participantes. La Voz del Pueblo El podio en las playas de Tres Arroyos El ganador de la Hilux 4x4 resultó ser Leandro Gabriel Gago (32), de Tres Arroyos, con una negra que pesó de 2.853 kg. capturada a las 1.26 en la zona de la Zaranda.

La camioneta 4x2 que premiaba al segundo puesto quedó en manos de Martin Fauret, de Benito Juárez, con una negra de 2.486 kg. pescada a las 02.30 en el 2° Salto y Medio. Completó el podio el balcarceño, Martin Testa con una pieza de 2.323 kg. capturada en la zona de La Virgencita a las 18.55, fue premiado con un Toyota Yaris.

Gago, el héroe de las 24 horas, sacó su corvina ganadora una hora y media después de la medianoche, a la altura de La Zaranda, cerca del Faro de Claromecó, informó La Voz del Pueblo. Los entendidos explicaron que el pique creció con el cambio de marea entrada la madrugada del domingo, allí fueron apareciendo las corvinas, en total 10 negras y 40 rubias que llenaron la ganchera del certamen de pesca, curiosamente organizado por el Club de Cazadores de Tres Arroyos. Fuente: Agencia DIB

