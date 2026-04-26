domingo 26 de abril de 2026
26 de abril de 2026 - 14:28

Roque Pérez: después de 30 años volvió el cine a la ciudad

El cine del Centro Cultural regresó para alegría de los vecinos de Roque Pérez. La última película exhibida, allá por los años 90, había sido “Tango Feroz”.

Por Agencia DIB
Y un día, el cine volvió a Roque Pérez

Y un día, el cine volvió a Roque Pérez

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Los doce mil habitantes de Roque Pérez vivieron un día de fiesta con el regreso del cine a la ciudad. Tras tres décadas de ausencia, volvió a abrir sus puertas. Y nada menos lo hizo este viernes a las 19, con el estreno de “Michael”, la película sobre el Rey del Pop, Michael Jackson.

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Las entradas tienen un valor de $6.000 para las funciones 2D, y de $7.000, para las 3D.

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Un gran acontecimiento para Roque Pérez

La recuperación de este espacio es un hito para la región, especialmente considerando la fuerte tradición cinéfila de Roque Pérez, que también cuenta en su municipio con el emblemático Cine Club Colón en el paraje La Paz Chica, la única sala rural que sigue abierta en la provincia de Buenos Aires que en 2026 está cumpliendo 92 años.

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Último tango en Roque Pérez

La película que fue la despedida del cine antes del cierre de la sala comercial del Centro Cultural de Roque Pérez se proyectó hace 30 años -a mediados de los 90-: "Tango Feroz: la leyenda de Tanguito", el filme de Marcelo Piñeyro, protagonizado por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Ahora, el cine volvió a la ciudad con otro mito musical, Michael Jackson.

Fuente: Agencia DIB

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