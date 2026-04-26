Roque Pérez: después de 30 años volvió el cine a la ciudad

Y un día, el cine volvió a Roque Pérez culturaoficial.rp

Los doce mil habitantes de Roque Pérez vivieron un día de fiesta con el regreso del cine a la ciudad. Tras tres décadas de ausencia, volvió a abrir sus puertas. Y nada menos lo hizo este viernes a las 19, con el estreno de “Michael”, la película sobre el Rey del Pop, Michael Jackson.

Las entradas tienen un valor de $6.000 para las funciones 2D, y de $7.000, para las 3D.

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Un gran acontecimiento para Roque Pérez La recuperación de este espacio es un hito para la región, especialmente considerando la fuerte tradición cinéfila de Roque Pérez, que también cuenta en su municipio con el emblemático Cine Club Colón en el paraje La Paz Chica, la única sala rural que sigue abierta en la provincia de Buenos Aires que en 2026 está cumpliendo 92 años.

Embed Último tango en Roque Pérez La película que fue la despedida del cine antes del cierre de la sala comercial del Centro Cultural de Roque Pérez se proyectó hace 30 años -a mediados de los 90-: "Tango Feroz: la leyenda de Tanguito", el filme de Marcelo Piñeyro, protagonizado por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Ahora, el cine volvió a la ciudad con otro mito musical, Michael Jackson. Fuente: Agencia DIB

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