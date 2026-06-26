viernes 26 de junio de 2026
26 de junio de 2026 - 16:06

Nacho Levy fue apartado de La Poderosa tras las denuncias por violencia de género

La organización La Poderosa emitió un comunicado tras las denuncias contra uno de sus referentes más visibles.

Nacho Levy, referente de la organización y la revista La Garganta Poderosa, fue apartado de la organización tras ser denunciado por abuso emocional y violencia de género.&nbsp;

Nacho Levy, referente de la organización y la revista La Garganta Poderosa, fue apartado de la organización tras ser denunciado por abuso emocional y violencia de género. 

Nacho Levy, referente de la organización y la revista La Garganta Poderosa.&nbsp;

Nacho Levy, referente de la organización y la revista La Garganta Poderosa. 

La organización social La Poderosa anunció el desplazamiento de Ignacio “Nacho” Levy de la conducción del movimiento luego de activar su protocolo de géneros, tras las denuncias públicas por violencia de género que en los últimos días realizaron distintas exparejas del referente de la entidad.

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La decisión fue comunicada a través de un documento difundido en redes sociales, en el que las asambleas de La Poderosa explicaron que, tras un proceso de discusión colectiva, resolvieron el “corrimiento total” de Levy de la organización.

“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros”, precisó el comunicado. En ese marco, agregaron: “Decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar”.

La decisión se resolvió luego de que la sexóloga y divulgadora Cecilia Ce denunciara públicamente a Levy por ejercer abuso psicológico y manipulación durante el tiempo en el que estuvieron en pareja. Además, luego de conocerse su testimonio, otras ex de Levy compartieron sus relatos. Entre ellas, hicieron referencia a situaciones similares la actriz y cantante Gloria Carrá y Tati Dell.

Decisión "colectiva y consensuada"

En el comunicado, La Poderosa explicó que la decisión fue tomada de manera “colectiva y consensuada” y destacó que el movimiento cuenta desde hace años con un protocolo específico para el abordaje de situaciones de violencia hacia mujeres y disidencias sexuales.

Al mismo tiempo, la organización sostuvo que los tiempos de las redes sociales muchas veces exigen respuestas inmediatas que no siempre son compatibles con los procesos internos de construcción colectiva que caracterizan al movimiento.

“Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, afirmaron al comienzo del texto. También señalaron que “lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”.

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La Poderosa reconoció en el texto que ninguna organización está libre de reproducir prácticas violentas y aseguró que continuará profundizando sus mecanismos internos de revisión.

“Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que seguirán trabajando para construir “una forma de hacer política cuidada, compañera y, sobre todo, feminista”.

Fuente: Agencia DIB

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