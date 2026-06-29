Mar del Plata: detuvieron a la dueña de un geriátrico por maltratar y sedar a los residentes

Agentes de la policía en plena investigación en el geriátrico de Mar del Plata investigad por maltrato a los residentes.

La dueña de un geriátrico fue detenida por las fuerzas de seguridad en Mar del Plata, acusada de agredir y sedar a los adultos mayores que estaban bajo su responsabilidad. La mujer de 57 años había sido denunciada en diciembre de 2025 y era investigada desde entonces.

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La detención se desencadenó cuando una residente del hogar que presentaba hematomas en su cuerpo aseguró que había sido golpeada por la cuidadora. También reveló que otro hombre que estaba alojado en el lugar tenía miedo y se escondía de ella dentro de un mueble.

En la denuncia, según publicó el portal 0223, consta que la ahora detenida les habría dado antibióticos y clonazepam a las personas alojadas en el hogar para mantenerlas sedadas.

A su vez, indicaron que en Navidad, una mujer murió por una infección y gangrena en el tobillo . De acuerdo a la denuncia, la imputada habría dicho “no perdemos nada” cuando se enteró del fallecimiento.

Clausura

Con estos datos, el hogar, ubicado en Vieytes al 3400, fue inspeccionado y clausurado en enero de este año. La medida fue dispuesta luego de que las autoridades encontraran a varios ancianos lesionados y con problemáticas derivadas de la falta de cuidadio dentro del establecimiento.

Una mujer de 87 años evidenciaba un cuadro de desnutrición, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Otra residente de 74 años con un cuadro delicado fue derivada a la Residencia Municipal Eva Perón. Asimismo, aquellos que estaban bien regresaron con sus familiares o fueron derivados a centros municipales.

La dueña del establecimiento fue imputada por abandono de persona y trasladada a la Unidad Penal Nº50 de Batán, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la UFI Nº7, a cargo del fiscal Carlos Russo.

Fuente: Agencia DIB