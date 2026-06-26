La Plata: una protesta de cooperativistas terminó con detenidos y una denuncia penal del municipio

Una protesta de cooperativistas de La Plata contra la licitación pública para los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de césped y barrido, terminó con incidentes frente a la Municipalidad , que incluyó roturas de vidrios de puertas y ventanas, y gomas quemadas.

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Las organizaciones que protestaron primero en Plaza Moreno y después se cruzaron al palacio municipal aseguran que la comuna recortará cientos de puestos de trabajo. Sin embargo, las autoridades destacaron que con el cierre de la licitación pública para los servicios de mantenimiento, el Municipio dejará de contratar cooperativas en forma directa, y subrayaron que ese fue el motivo que desencadenó la protesta.

La manifestación comenzó a la mañana, pero con el paso de las horas, la tensión creció. Sobre el mediodía, a las cubiertas encendidas sobre la calle, se sumó la presencia de fuerzas de seguridad que caldeó los ánimos. El reclamo terminó con vidrios del palacio municipal rotos, unos 22 detenidos y seis policías heridos.

La Municipalidad de La Plata efectuó este viernes 26 de junio una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificado , por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa.

Según informaron desde el Ejecutivo comunal, el MTE pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad.

"En un todo de acuerdo con el artículo 151 la Ley Orgánica de las Municipalidades, y conforme a la exigencia del Tribunal de Cuentas, los días 10 y 11 de junio la Municipalidad llamó a licitación pública a través del Boletín Oficial y medios de comunicación privados, para la contratación de los servicios de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto en todas las delegaciones municipales. Simultáneamente, convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema", precisó en un comunicado el municipio.

En el texto indicaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que no aceptó participar del procedimiento de licitación pública y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal.

"Si el Municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público", concluyó el envío.

Fuente: Agencia DIB