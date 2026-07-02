Frío, heladas y aire polar en el interior bonaerense: ¿podría nevar en el AMBA?

La nieve en Sierra de la Ventana es una postal habitual en invierno.

La nieve cubrió la arena de las playas céntricas de Mar del Plata.

Ante el ingreso de una masa de aire polar que cubre todo el país , generando un fuerte descenso de temperaturas y nevadas en zonas poco habituales como la Costa bonaerense, la expectativa sobre una posible precipitación en copos blancos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano crece e ilusiona.

Sensación térmica en invierno: ¿por qué el viento hace que el frío se perciba con mayor intensidad?

La nieve ya cubre de blanco las cumbres de Sierra de la Ventana

Las probabilidades de una nevada que cubra el centro porteño y las localidades aledañas son escasas: el fenómeno solo ocurrió en 1918 y en 2007 . Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de frío intenso para gran parte de la provincia de Buenos Aires, que una nevada se de en el Área Metropolitana (AMBA) sería excepcional.

Además, por el momento, de acuerdo al SMN, las condiciones climáticas no presentan la humedad en la atmósfera necesaria para que se produzca una nevada.

Los radares indican que las precipitaciones de nieve o graupel seguirán localizadas en las zonas de la costa bonaerense y, por supuesto, en zonas altas, como Sierra de la Ventana y Tandil.

09:47 Se están registrando chaparrones de nieve en varios puntos de la costa. En la imagen de radar se aprecian las precipitaciones que ingresan desde el mar. Pueden seguir produciéndose chaparrones de nieve en toda esa área de costa y sierras del sur bonaerense pic.twitter.com/aEgp43tLMO — Meteorología en BsAs (@MeteoBA) July 2, 2026

La sorpresa del paisaje blanco llegó este jueves a varios distritos bonaerenses, como Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Balcarce, localidades de Necochea y Tres Arroyos, además de otras zonas del sur y sudoeste de la provincia, donde es poco usual este tipo de precipitaciones.

2 JUL | Nieve en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires



Por unos pocos minutos se registró una nevada corta pero intensa que llegó a acumular una pequeña capa blanca sobre las superficies.



Video de Danisa H.



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Aunque no se espera una nevada generalizada, el fenómeno podría presentarse de manera puntual en áreas elevadas y en localidades donde el termómetro se mantenga cerca o por debajo de los 0 °C.

Turistas y locales sorprendidos por las nevadas en la costa argentina. pic.twitter.com/I2vCCx1dZ5 — Red Turismo Argentina (@turisargentina) July 2, 2026

El frío polar, protagonista

Más allá de la posibilidad de que caiga nieve en zonas donde no es habitual, el protagonista de los próximos días seguirá siendo el frío polar, con marcas térmicas mínimas y máximas muy bajas en gran parte del territorio bonaerense. Las heladas volverán a hacerse presentes durante las primeras horas del día y el ambiente se mantendrá muy frío incluso durante la tarde.

Este jueves, CABA registró la menor temperatura del año hasta el momento con 1,8 °C (y - 0,7 °C de sensación térmica). En el Conurbano, destacó la sensación térmica helada por efecto del viento moderado del sur, con valores de hasta -5,1 °C en Morón.

Hacia el fin de semana, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia al sitio especializado Meteored, con la llegada de un perturbación en altura, "las precipitaciones regresarían a partir del domingo sobre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral", aunque sin eventos asociados de fuerte impacto y con lluvias estimadas máximas en el rango de 15 a 20 mm sobre el centro del territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB