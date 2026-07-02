jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 19:37

Frío, heladas y aire polar en el interior bonaerense: ¿podría nevar en el AMBA?

Este jueves, CABA registró la menor temperatura del año y, en Morón, la sensación térmica alcanzó - 5,1 °C. El frío polar seguirá siendo protagonista.

La nieve cubrió la arena de las playas céntricas de Mar del Plata.&nbsp;

La nieve cubrió la arena de las playas céntricas de Mar del Plata. 

La nieve cubrió la arena en la playa marplatense de Cabo Largo.

La nieve cubrió la arena en la playa marplatense de Cabo Largo.

La Capital
La nieve en Sierra de la Ventana es una postal habitual en invierno.&nbsp;

La nieve en Sierra de la Ventana es una postal habitual en invierno. 

Ante el ingreso de una masa de aire polar que cubre todo el país, generando un fuerte descenso de temperaturas y nevadas en zonas poco habituales como la Costa bonaerense, la expectativa sobre una posible precipitación en copos blancos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano crece e ilusiona.

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Las probabilidades de una nevada que cubra el centro porteño y las localidades aledañas son escasas: el fenómeno solo ocurrió en 1918 y en 2007. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de frío intenso para gran parte de la provincia de Buenos Aires, que una nevada se de en el Área Metropolitana (AMBA) sería excepcional.

Además, por el momento, de acuerdo al SMN, las condiciones climáticas no presentan la humedad en la atmósfera necesaria para que se produzca una nevada.

Paisaje blanco

Los radares indican que las precipitaciones de nieve o graupel seguirán localizadas en las zonas de la costa bonaerense y, por supuesto, en zonas altas, como Sierra de la Ventana y Tandil.

La sorpresa del paisaje blanco llegó este jueves a varios distritos bonaerenses, como Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Balcarce, localidades de Necochea y Tres Arroyos, además de otras zonas del sur y sudoeste de la provincia, donde es poco usual este tipo de precipitaciones.

Aunque no se espera una nevada generalizada, el fenómeno podría presentarse de manera puntual en áreas elevadas y en localidades donde el termómetro se mantenga cerca o por debajo de los 0 °C.

El frío polar, protagonista

Más allá de la posibilidad de que caiga nieve en zonas donde no es habitual, el protagonista de los próximos días seguirá siendo el frío polar, con marcas térmicas mínimas y máximas muy bajas en gran parte del territorio bonaerense. Las heladas volverán a hacerse presentes durante las primeras horas del día y el ambiente se mantendrá muy frío incluso durante la tarde.

Este jueves, CABA registró la menor temperatura del año hasta el momento con 1,8 °C (y - 0,7 °C de sensación térmica). En el Conurbano, destacó la sensación térmica helada por efecto del viento moderado del sur, con valores de hasta -5,1 °C en Morón.

Hacia el fin de semana, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia al sitio especializado Meteored, con la llegada de un perturbación en altura, "las precipitaciones regresarían a partir del domingo sobre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral", aunque sin eventos asociados de fuerte impacto y con lluvias estimadas máximas en el rango de 15 a 20 mm sobre el centro del territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB

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