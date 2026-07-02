La nieve tiñó de blanco a Mar del Plata y otras localidades del sudeste bonaerense

En medio de la ola de aire antártico que se instaló sobre Argentina, gran parte del territorio nacional está con alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por bajas temperaturas. La advertencia incluye casi toda la provincia de Buenos Aires, donde este jueves la ciudad de Mar del Plata y otras localidades del sudeste como Necochea , Sierra de la Ventana y Chapadmalal fueron sorprendidas por nevadas y caída de agua nieve, con imágenes y videos que rápidamente llegaron a las redes sociales.

La ola de frío extremo dejó postales invernales en la provincia de Buenos Aires: durante la madrugada se registró caída de agua nieve en localidades como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres. Además, en ciudades costeras como Necochea, Mar del Plata y Miramar cayó… pic.twitter.com/GVlDFiJszf

En General Pueyrredon se registraron nevadas en Sierra de los Padres , Gloria de la Peregrina y zonas aledañas, mientras que, con el correr de la mañana, también se produjeron nevadas leves y caída de aguanieve en distintos sectores de Mar del Plata y Batán .

En "La Feliz", como cuenta La Capital, desde antes del amanecer algunos vecinos de diferentes barrios comenzaron a compartir videos en los que ya podía observarse la caída de aguanieve en las calles, un anticipo de las condiciones que luego permitirían la aparición de copos de nieve. Poco a poco, en las primeras horas de la mañana, una frase comenzó a repetirse en espacios de trabajo, escuelas, grupos de WhatsApp y redes sociales: “¡Está nevando!”

Luego, para sorpresa de todos, varias playas amanecieron con la arena cubierta por una fina capa blanca. El fenómeno pudo apreciarse minutos después de las 8, por ejemplo, en Varese y Cabo Corrientes. En las playas del sur la nevada fue aun más copiosa y sobre la arena se formó una gruesa capa blanca.

Más tarde, alrededor de las 9.30, vecinos y comerciantes de distintos puntos de Mar del Plata comenzaron a registrar la caída de copos de nieve también en la zona céntrica.

A las imágenes registradas en Mar del Plata se sumaron las de la vecina localidad de Batán, donde las nevadas fueron de mayor intensidad. Allí, los copos lograron cubrir jardines, vehículos, caminos rurales y espacios verdes.

Tandil y Benito Juárez

Por otro lado, la intensa ola polar también se hizo sentir en la zona de Tandil y Benito Juárez. Durante las primeras horas de la mañana se registraron nevadas y fuertes heladas que cubrieron de blanco calles, plazas, vehículos, techos y espacios verdes de toda la ciudad. A su vez, hubo nevadas con menor densidad en distritos como Tres Arroyos y Lobería.

Sierra de la Ventana

En Sierra de la Ventana, en el partido de Tornquist, hace algunas semanas que comenzó a nevar, pero esta ola de frío transformó el paisaje en una postal puramente invernal. Según Noticias Radio Reflejos, a las 7 horas el termómetro en la zona urbana registró una temperatura mínima de -3 °C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -5°C.

La escarcha cubrió las ciudades, mientras las sierras quedaron tapadas de nieve. En tanto, se prevé en la zona una máxima de apenas 5 ºC.

Necochea

También aparecieron videos de la caída de aguanieve en Necochea y zonas aledañas. Como informa Ecos Diarios, las localidades donde el fenómeno se hizo sentir con mayor intensidad fueron La Dulce y Ramón Santamarina, donde los copos lograron cubrir calles, campos y vehículos, tiñendo de blanco el paisaje durante varios minutos. También se registraron nevadas en Energía, Juan N. Fernández y en localidades vecinas como San Cayetano y Lobería. En tanto, en el casco urbano de Necochea la nieve también se dejó ver, aunque con mucha menor intensidad.

Heladas

La ola polar, en tanto, continuará generando heladas intensas en distintos sectores productivos, con riesgo especialmente para la actividad agropecuaria, debido a la persistencia de las heladas durante varias jornadas consecutivas.

Los pronósticos indican que el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana, afirmaron los expertos de Meteored.

Fuente: Agencia DIB