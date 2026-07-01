¿Qué municipios bonaerenses sufrirán más frío y lluvias durante el invierno?

En plena semana donde el frío comenzó a golpear más duro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su nuevo pronóstico trimestral para recordar que los días más crudos pronto pasarán y que, en promedio, las temperaturas en gran parte del país se ubicarán por encima de lo habitual para la época.

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La previsión, que abarca desde julio hasta septiembre inclusive, muestra que en ninguna zona del país las marcas se ubicarán por debajo de lo normal, si se lo compara con los registros históricos. Así se desprende del informe que analizó Agencia DIB y que refleja algunas sorpresas.

El mapa de la Argentina se divide en tres franjas : una que las temperaturas serán las normales para la época, la segunda donde el promedio se ubicará por encima de lo habitual y la tercera en la que esta última tendencia se ve más marcada aún .

En el primer grupo , donde el frío sería dentro de lo habitual para el invierno, está más de la mitad de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el mapa muestra que Patagones, el centro bonaerense (Azul, Olavarría, Tandil), todo el sureste como la costa atlántica hasta el conurbano tendrán temperaturas normales en estos meses. Es decir, en torno a los 10 grados promedio.

mapa clima

El segundo grupo, donde hay hasta un 45% de chances de que las temperaturas sean superiores a lo normal, se ubica casi el resto de la provincia. La parte centro norte del territorio (como Guaminí y Alsina), el noroeste (como Bolívar, Pehuajó y Trenque Lauquen) y otros distritos más hacia el norte (como Junín, Pergamino y San Nicolás).

Para el tercer grupo, la previsión marca hasta un 50% de probabilidades de que las marcas térmicas se ubiquen por encima de lo habitual. En este sentido, hay unos pocos municipios que podrían tener temperaturas más altas: General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Alem y General Arenales.

En cuanto a las lluvias, en gran parte del país se espera que sean normales para el periodo, salvo en centro y este de la provincia de Buenos Aires, además de gran parte de la Patagonia, Cuyo y el norte de la Mesopotamia, donde crecen las chances de que las precipitaciones sean superiores a las habituales para la época.

Fuente: Agencia DIB