Chivilcoy: vecinos de la localidad de Ramón Biaus denuncian que volvieron a quedar aislados

Los vecinos de Ramón Biaus, en alerta por el estado de sus caminos rurales.

Vecinos de la localidad rural de Ramón Biaus, en el partido bonaerense de Chivilcoy , denunciaron que volvieron a quedar aislados ante las recientes lluvias y el deterioro de su camino principal.

Esa vía de ingreso, según relata La Razón de Chivilcoy, fue alguna vez consolidada con piedra. Hoy en día, ante la falta de mantenimiento, el camino se encuentra prácticamente intransitable cuando es afectado incluso por lluvias de caudales no demasiado significativos.

Las lluvias de los últimos días agravaron el cuadro. Ahora, hasta el transporte público suspendió su recorrido hasta la localidad. Así, los habitantes quedaron sin conexión directa con la ciudad cabecera, a unos 25 kilómetros al norte.

Los voces y reclamos de los vecinos de Biaus no se hicieron esperar y se manifestaron en las redes sociales y grupos de WhatsApp que los nuclea. “Estamos otra vez aislados, como hace años, cuando una lluvia bastaba para que el pueblo quedara incomunicado”, expresaron.

“Vamos a juntar la plata entre todos”

“Si la Municipalidad de Chivilcoy no tira piedra, vamos a tener que juntar plata entre todos y arreglar por nuestra cuenta los caminos. Así, a febrero no llegamos”. El mensaje, compartido en un grupo de Facebook de vecinos de Ramón Biaus, resume el malestar de la comunidad.

El camino que une Ramón Biaus con Chivilcoy presenta numerosos baches, sectores anegados y falta total de compactación. Los lugareños insisten con que el reclamo por el mantenimiento fue reiterado en distintas oportunidades, pero hasta el momento no hubo respuestas concretas.

La situación afecta no solo a la movilidad de los habitantes sino también la producción agropecuaria de la zona, al igual que el abastecimiento de sus habitantes que depende del traslado diario de insumos y mercaderías, las eventuales emergencias de salud y al sistema educativo de las escuelas que funcionan en el pueblo, ya que los docentes no pueden llegar a cumplir sus tareas.

“Esto no es nuevo”

“Esto no es nuevo. Tuvimos un paliativo pero volvimos a que cada vez que llueve, quedamos encerrados. Hace años que pedimos una solución definitiva, porque no se puede vivir con la incertidumbre de no saber si mañana se podrá salir del pueblo”, remarcó otro vecino.

Estos reclamos se suman a otros de igual tenor pero mayor gravedad exteriorizados recientemente, como lo es la situación de la única enfermera que presta sus servicios en la localidad, que por razones presupuestarias no resueltas hasta el momento por el municipio ha dejado de cubrir las guardias pasivas fuera de su horario laboral.