AUBASA licitó la construcción de cuatro áreas de servicio en las rutas hacia la Costa Atlántica

Los viajes a la costa, por su duración de varias horas, suelen ser eventos que se terminan recordando como una parte más de las vacaciones. Así lo entiende la empresa provincial AUBASA, que busca que la autopista deje de ser solo un tramo entre origen y destino, y pase a ser parte de la experiencia de viaje. De ese modo, se licitaron cuatro áreas de servicio en las Rutas Provinciales 2 y 11, dos de los corredores más transitados por los turistas que se dirigen a los balnearios bonaerenses.
Estos nuevos espacios estarán ubicados en puntos estratégicos de alto flujo vehicular y ofrecerán infraestructura pensada tanto para el descanso de los conductores como para la atención integral de los automovilistas, con estaciones de combustible, gastronomía y servicios mecánicos.
Las nuevas áreas de servicio, según informó José Arteaga, presidente de AUBASA, a Agencia DIB, “forman parte de una mirada más amplia: viajar también es detenerse, descansar, abastecerse, encontrarse y seguir camino en mejores condiciones”.
Puntos clave
El Directorio de AUBASA aprobó el pliego para cuatro nuevas áreas de servicio bajo un esquema de concesión que permitirá construir, operar y mantener estos espacios con inversión privada y control de la empresa provincial. En tanto, los sobres con las ofertas se abrirán a fines de agosto.
Las áreas estarán ubicadas en “corredores clave para la movilidad turística, productiva y cotidiana de la provincia de Buenos Aires”.
En la Autovía 2, una estará en el kilómetro 170, en la zona de Guerrero, y otra en el kilómetro 340, cercana a Coronel Vidal.
En la Ruta Provincial 11, habrá una en el kilómetro 377, a la altura de Pinamar, y la restante en el kilómetro 420, en el acceso a Mar de las Pampas.
“Una red vial más humana”
Según Arteaga, “no se trata solo de sumar servicios comerciales, sino de incorporar infraestructura que ordene, cuide y mejore la forma en que se usa la ruta”. La empresa “promueve una red vial más humana: caminos que no solo conecten ciudades, sino que acompañen mejor a las personas durante el viaje”.
En corredores con fuerte estacionalidad, como los que llevan a la Costa Atlántica, “la calidad del viaje depende también de contar con lugares seguros para detenerse antes de que la fatiga, la congestión o la improvisación se vuelvan un riesgo“.
“La autopista puede ser más que velocidad y tránsito: puede ser previsibilidad, descanso, servicios, paisaje y una mejor experiencia de movilidad”, cerró el titular de AUBASA.
Fuente: Agencia DIB