AUBASA licitó la construcción de cuatro áreas de servicio en las rutas hacia la Costa Atlántica

Uno de los nuevas áreas de servicio estará ubicada en el acceso a Mar de las Pampas.

Los viajes a la costa, por su duración de varias horas, suelen ser eventos que se terminan recordando como una parte más de las vacaciones. Así lo entiende la empresa provincial AUBASA , que busca que la autopista deje de ser solo un tramo entre origen y destino, y pase a ser parte de la experiencia de viaje . De ese modo, se licitaron cuatro áreas de servicio en las Rutas Provinciales 2 y 11 , dos de los corredores más transitados por los turistas que se dirigen a los balnearios bonaerenses.

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Estos nuevos espacios estarán ubicados en puntos estratégicos de alto flujo vehicular y ofrecerán infraestructura pensada tanto para el descanso de los conductores como para la atención integral de los automovilistas, con estaciones de combustible, gastronomía y servicios mecánicos .

Las nuevas áreas de servicio, según informó José Arteaga , presidente de AUBASA, a Agencia DIB , “forman parte de una mirada más amplia: viajar también es detenerse, descansar, abastecerse, encontrarse y seguir camino en mejores condiciones ”.

El Directorio de AUBASA aprobó el pliego para cuatro nuevas áreas de servicio bajo un esquema de concesión que permitirá construir, operar y mantener estos espacios con inversión privada y control de la empresa provincial. En tanto, los sobres con las ofertas se abrirán a fines de agosto.

Las áreas estarán ubicadas en “corredores clave para la movilidad turística, productiva y cotidiana de la provincia de Buenos Aires”.

En la Autovía 2, una estará en el kilómetro 170, en la zona de Guerrero, y otra en el kilómetro 340, cercana a Coronel Vidal.

En la Ruta Provincial 11, habrá una en el kilómetro 377, a la altura de Pinamar, y la restante en el kilómetro 420, en el acceso a Mar de las Pampas.

“Una red vial más humana”

Según Arteaga, “no se trata solo de sumar servicios comerciales, sino de incorporar infraestructura que ordene, cuide y mejore la forma en que se usa la ruta”. La empresa “promueve una red vial más humana: caminos que no solo conecten ciudades, sino que acompañen mejor a las personas durante el viaje”.

En corredores con fuerte estacionalidad, como los que llevan a la Costa Atlántica, “la calidad del viaje depende también de contar con lugares seguros para detenerse antes de que la fatiga, la congestión o la improvisación se vuelvan un riesgo“.

“La autopista puede ser más que velocidad y tránsito: puede ser previsibilidad, descanso, servicios, paisaje y una mejor experiencia de movilidad”, cerró el titular de AUBASA.

Fuente: Agencia DIB