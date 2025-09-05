sábado 06 de septiembre de 2025
5 de septiembre de 2025 - 20:56

Santiago Caputo reactivó su cuenta en medio de la pelea del Gordo Dan con Guillermo Francos: ¿qué dijo?

El enigmático asesor publicó "10 verdades incómodas de la era mileísta". Fue después del cruce de Francos a Dan por las críticas a Luis Juez.

Santiago Caputo. (DIB/Archivo)

Santiago Caputo. (DIB/Archivo)

Luego de una pausa de más de un año, Santiago Caputo reactivó su cuenta de X y publicó un decalógo de "verdades incómodas de la era mileísta". Lo hizo en medio de la pelea entre Guillermo Francos y el Gordo Dan -uno de sus cercanos-, por el ataque del influencer libertario contra Luis Juez.

"El diálogo sólo es un valor si conduce a un país más libre. Es un medio y no un fin en sí mismo", afirma una de las premisas de la cuenta @slcaputo, después de que el Gordo Dan (Daniel Parisini) publicara un repudiable tuit contra Juez por el voto de la emergencia en Discapacidad y el jefe de Gabinete lo cuestionara. Parisini, uno de los principales tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, borró el mensaje original, aunque luego publicó una versión reformulada y continuó este viernes sus críticas al senador del PRO.

En su decálogo, Caputo comparte otras definiciones como: "Nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Nuestro compromiso es con la sociedad"; "Vamos a destruir la inflación a cualquier precio. Es la única variable que importa"; o "La política debe discutir ideas, no perseguir al adversario. El que a hierro mata a hierro muere".

Su último mensaje había sido un retuit sobre un sismo en Córdoba, el 25 de abril de 2024, con referencias a la firma del Pacto de Mayo, que finalmente se rubricó el 9 de julio en Tucumán. El otro tuit que mantiene en su cuenta es de autoría propia: una imagen con una cita de George Bernard Shaw. Se remonta al 18 de junio de 2022.

A diferencia de otros perfiles atribuidos a él, @slcaputo tiene una foto propia como avatar y tilde azul. En rigor, la reactivación ocurrió a la 1.04 de la madrugada de este viernes, con un escueto mensaje. "Bueno, llegó la hora", escribió Santi C., como se llama en la cuenta de X creada en abril de 2022 y que por ahora tiene menos de 10.000 seguidores. Hubo un segundo tuit, con alusión a Game of Thrones: "Valar Dohaeris", una expresión que significa "todos los hombres deben servir" y que sirve de saludo.

