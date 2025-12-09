martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 16:32

Los docentes de FEB también le piden paritarias a Axel Kicillof

En un comunicado, la FEB reclamó paritarias "urgentes" para discutir un nuevo aumento de salarios. El último aumento fue en octubre.

Por Agencia DIB
Militantes de FEB durante una protesta. 

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) le pidió hoy al gobernador Axel Kicillof la convocatoria “urgente” a paritarias para discutir un nuevo aumento salarial, tal como viene haciendo el resto de los gremios que representan a los empleados estatales.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, indicaron desde FEB.

Los pedidos se dispararon luego de que se aprobara la ley de financiamiento, que le permite a Axel Kicillof tomar deuda por el equivalente a US$ 3.680 millones, aunque para que esa operatoria sea factible falta la autorización del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

Como informó DIB, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

