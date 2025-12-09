Los docentes de FEB también le piden paritarias a Axel Kicillof

Militantes de FEB durante una protesta. Archivo DIB:

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) le pidió hoy al gobernador Axel Kicillof la convocatoria “urgente” a paritarias para discutir un nuevo aumento salarial, tal como viene haciendo el resto de los gremios que representan a los empleados estatales.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, indicaron desde FEB.

Pedido generalizado El reclamo de FEB se suma a los pedidos que vienen formulando desde varias organizaciones gremiales que representan a estatales en la Provincia.

Los pedidos se dispararon luego de que se aprobara la ley de financiamiento, que le permite a Axel Kicillof tomar deuda por el equivalente a US$ 3.680 millones, aunque para que esa operatoria sea factible falta la autorización del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

Como informó DIB, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Temas Paritarias