Kicillof, duro contra Milei por el atraso cambiario: "es un desastre lo que están haciendo"

Lejos de apaciguar las tensiones por el contexto festivo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof volvió a apuntar este miércoles contra el gobierno de Javier Milei por la situación social y el atraso cambiario que, según planteó, afecta al turismo de Argentina. "Es un desastre lo que están haciendo", alertó.

En diálogo con Radio 10, recordó que "hoy es tapa de Clarín de que cada un turista que viene a la Argentina se van 2”, u na situación que DIB había informado ayer . El gobernador analizó: “Eso si no es atraso cambiario no sé qué nombre tiene. No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países".

En ese marco, disparó: "Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir".

La nota Kicillof puso sobre la mesa plantea que, según el Indec, en noviembre hubo un retroceso de 2,7%, hasta 491.400 turistas llegados a la Argentina, mientras que la salida de residentes argentinos al exterior tuvo otra suba, con 15,3%.

El gobernador utilizó los datos para volver a cuestionar al Gobierno nacional: "Es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico, fabuloso, nuevas etapas del mismo plan", lanzó.

Para el gobernador, " es un fin de año que está signado por muchos elementos y uno es la dureza con la que está pegando la política económica y el ajuste de Milei" en la sociedad. Además, remarcó que tras las elecciones legislativas, el propio Tesoro estadounidense se corrió y dejó al gobierno de Milei en manos del FMI.

"En medio de todo eso, Milei está tratando de asfixiar a las provincias, destruir los estados municipales y nosotros haciendo este esfuerzo de seguir con la vivienda y la obra pública. Es como una realidad que tiene todos estos matices, un fin de año donde la gente está con mucha dificultad económica, con mucha angustia”, sentenció el gobernador, y agregó con tinte electoral: “Por eso es imperioso resistir, cuidar desde el gobierno provincial lo que se pueda hacer y construir una alternativa”.

La postura de Kicillof de cara al 2027

En otro tramo de la entrevista, Kicillof habló del reciente plenario de dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que él mismo fundó como alternativa al kirchnerismo duro. Ante las críticas internas, afirmó que "no es el lanzamiento de una campaña ni de una candidatura" sino que es el inicio de "la construcción de una alternativa a Mile i".

Según el gobernador, la convocatoria excede al peronismo y apunta al campo popular. “A quienes creen en lo federal, lo productivo, en la soberanía, en la ciencia, en la cultura nacional. Y trasciende también la provincia de Buenos Aires porque hay muchísima organización, muchísimos sectores, muchas ganas porque no todo el mundo se ha comido la galletita que vende Milei".

"Nada de esto es contra otros sectores del peronismo, del cambio popular. Cada uno va haciendo su construcción. Creo que hay un espacio que amerita desarrollar y construir. Un espacio participativo, abierto, con una mirada de movimiento", cerró Kicillof.