sábado 04 de julio de 2026
4 de julio de 2026 - 14:50

Karina Milei: "Mi objetivo es construir el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027"

La secretaria general de la presidencia inauguró la Escuela de Dirigentes de LLA en la provincia de Misiones.

Por Agencia DIB
Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Posadas.

Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Posadas.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones. Allí afirmó que el "objetivo" es que "su hermano", el presidente Javier Milei, "sea reelecto en 2027".

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El evento se llevó a cabo en el hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

Agradecimientos

Karina Milei agradeció el acompañamiento de los misioneros y "destacó la importancia de la formación para defender el rumbo iniciado" por el mandatario libertario. "Hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, afirmó la titular de La Libertad Avanza.

Asimismo, sostuvo que la Escuela de Dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias. "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, admitió la secretaria general de la Presidencia durante su discurso.

“El esfuerzo valió la pena”

En tanto, Martín Menem le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: “Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”.

Luego convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político del Presidente: “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.

Además del lanzamiento formal de la Escuela, Karina Milei encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para concretar el avance en la organización territorial de LLA en la provincia.

Fuente: Agencia DIB

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