El gobierno sumó a intendentes del conurbano al debate por la nueva ley de seguridad

El Gobierno bonaerense llevó hoy el debate por la reforma de la Ley de Seguridad a Ituzaingó , donde reunió a representantes de los 24 municipios de la Primera Sección Electoral, una de las dos grandes regiones del conurbano bonaerense donde la problemática de la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda pública.

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Se realizó un encuentro participaron intendentes y funcionarios municipales de distintos espacios políticos junto a autoridades del Ministerio de Seguridad provincial.

La jornada formó parte de la ronda de consultas impulsada por la gestión de Axel Kicillof para modernizar la Ley 12.154 de Seguridad Pública, una norma sancionada hace casi tres décadas que el Ejecutivo busca actualizar para adecuarla a las nuevas funciones que fueron asumiendo los municipios en materia de prevención y seguridad.

El foro fue encabezado por autoridades del Ministerio de Seguridad, que vienen recorriendo las distintas secciones electorales para recoger aportes de los gobiernos locales antes de enviar el proyecto a la Legislatura bonaerense.

El debate llegó a una de las grandes secciones del conurbano

El encuentro tuvo un peso político particular por realizarse en la Primera Sección Electoral, que junto a la Tercera, concentra algunos de los municipios más poblados de la provincia y buena parte de los desafíos vinculados a la seguridad pública.

La reunión se realizó en Ituzaingó y contó con la participación del intendente anfitrión, Pablo Descalzo, junto a Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achával (Pilar), Damián Selci (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ramón Lanús (San Isidro), Lucas Ghi (Morón), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Jaime Méndez (San Miguel) y Juan Luis Mancini (Suipacha), entre otros jefes comunales.

Desde la organización señalaron que los 24 municipios de la Primera Sección estuvieron representados, ya sea por sus intendentes o por funcionarios de las áreas de Gobierno y Seguridad.

El rol que busca reconocer la nueva ley

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, la reforma apunta a incorporar formalmente a los municipios al sistema provincial de seguridad, reglamentar las funciones que hoy cumplen los gobiernos locales y dar un marco legal a herramientas que fueron desarrollándose durante los últimos años.

Entre los principales ejes de la iniciativa figuran el reconocimiento del rol de los municipios dentro del sistema de seguridad, la creación de mesas de coordinación local, la consolidación de la articulación entre la Policía Bonaerense y los gobiernos municipales y la incorporación de las políticas locales de prevención dentro del esquema legal provincial.

La actualización también busca contemplar instrumentos que hoy utilizan los distritos, como los centros de monitoreo, los sistemas de alerta, los programas de asistencia a víctimas y otras estrategias de prevención que actualmente funcionan sin un reconocimiento específico en la legislación vigente.

Una ronda de consultas que sigue avanzando

Con la reunión de la Primera Sección, la Provincia continúa avanzando con los foros regionales para construir consensos en torno a la reforma. En las últimas semanas ya se realizaron encuentros con representantes de la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección Electoral, donde intendentes de distintos signos políticos aportaron experiencias y plantearon demandas comunes sobre la realidad de sus distritos.

El objetivo del Ejecutivo bonaerense es que el proyecto que llegue a la Legislatura refleje no solo la conducción provincial del sistema de seguridad, sino también el papel que los municipios fueron adquiriendo en las últimas décadas, fortaleciendo la coordinación entre ambos niveles del Estado frente a una de las principales preocupaciones de los bonaerenses.

Fuente: Agencia DIB.