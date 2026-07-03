Mar del Plata: secuestran armas y más de 3.000 pares de zapatillas en un operativo anticontrabando

Parte de la mercadería secuestrada en Mar del Plata durante el megaoperativo.

Un amplio operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina permitió secuestrar más de 3.000 pares de zapatillas, armas de fuego, lingotes de oro, relojes de lujo, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y droga en distintos puntos de Mar del Plata . La investigación, vinculada a una presunta maniobra de contrabando, culminó con la detención e incomunicación de un hombre de 30 años. El valor de lo incautado supera los $ 930 millones .

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Los procedimientos incluyeron nueve allanamientos simultáneos y una orden de presentación en una empresa de transporte, medidas dispuestas por el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti . La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces AFIP-Aduana y contó con la colaboración de funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Durante los allanamientos, los investigadores hallaron más de 3.000 pares de zapatillas que habrían sido ingresadas al país en infracción al Código Aduanero, además de una importante cantidad de mercadería de alto valor económico.

Entre los bienes secuestrados figuran tres vehículos de alta gama —una camioneta y dos automóviles—, seis armas de fuego con sus respectivas municiones, más de 75 gramos de oro distribuidos en tres placas, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, teléfonos celulares y computadoras portátiles.

Además, fueron incautados 14 relojes de lujo, más de un centenar de anteojos, prendas de vestir, artículos electrónicos y abundante documentación que ahora será analizada por la Justicia para determinar el origen y destino de la mercadería. También se secuestró una cantidad no precisada de marihuana.

Seis personas identificadas y una investigación en marcha

En el marco del operativo, otras seis personas mayores de edad —dos hombres y cuatro mujeres— fueron identificadas por los investigadores, aunque no quedaron sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

Según informaron fuentes de la fuerza federal, el aforo total de los bienes secuestrados supera los 930 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de la organización investigada y el volumen de mercadería presuntamente ingresada al país de manera ilegal.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que analizará la documentación y las pruebas reunidas durante los procedimientos para establecer las responsabilidades de los involucrados y determinar el alcance de la maniobra investigada.

Fuente: Agencia DIB