La Vikinga Agostina Hein cierra su Mundial

Agostina Hein venía de brillar en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay

Agostina Hein está por cerrar su participación en el Mundial Juvenil de Rumania. La nadadora bonaerense, nacida en Campana, ya ganó el oro en los 400 metros combinados y la medalla de plata en los 800 libre, y ahora competirá en dos nuevas finales en los 400 metros libre y en los 200 combinados, con expectativas de sumar más logros antes de volver al país y reencontrarse con su familia.

Formada desde los siete años en el club Ciudad de Campana y luego en Independiente de Zárate, Hein se adaptó a un sistema de educación a distancia para sostener el ritmo de entrenamientos. Ya había sido la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, con solo 16 años, donde tuvo una actuación destacada aunque no alcanzó las finales.

Conocida en el ambiente como la Vikinga, Hein se entrena en Zárate y en el CeNARD, y suele motivarse con clásicos del rock como AC/DC, Pink Floyd y Deep Purple. En Rumania alternó entre el festejo contenido y la concentración absoluta, porque sabía que el Mundial aún no había terminado. Nada la detiene: la nadadora de Campana ya se instaló como una de las grandes protagonistas del deporte argentino.

Su recorrido hacia esta cita internacional comenzó en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay, donde obtuvo ocho medallas -dos doradas- y fue la figura de la delegación argentina. En esas pruebas ya había mostrado la potencia que ahora exhibe en Rumania: en los 400 libre registró 4:06.96, mejorando siete segundos su tiempo anterior y el 4:14.24 logrado en París 2024. En los 200 combinados firmó un 2:12.12, récord argentino y panamericano juvenil.

La consagración llegó en Otopeni, cuando con 4m34s34 se adjudicó los 400 metros combinados y quebró el récord sudamericano absoluto que mantenía Georgina Bardach desde Atenas 2004, cuando obtuvo la medalla de bronce. El tiempo de Hein fue tan destacado que le hubiera permitido acceder al podio en la final olímpica de París 2024. Al día siguiente, en el mismo complejo acuático inaugurado para el Campeonato Europeo Junior de 2022, alcanzó la medalla de plata en los 800 metros libre con 8m26s19, su mejor registro personal, a menos de dos segundos del récord nacional de Delfina Pignatiello. “Todavía no lo puedo creer. Estoy muy feliz por lo logrado. Es parte de todo lo entrenado, de todo lo hecho en este tiempito. Muy, muy, muy feliz… muy agradecida con todos los que están acá, los que están en casa, los que vieron todas las carreras de Paraguay”, dijo tras su primer oro.

