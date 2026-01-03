Plaza Moreno: el punto cero de La Plata

Plaza Moreno es, sin dudas, uno de los espacios públicos más emblemáticos de La Plata . Ubicada en el centro geográfico y oficial del casco urbano , esta plaza representa el punto cero de la ciudad: el lugar donde se cruzan las principales avenidas y donde se llevó a cabo la ceremonia fundacional el 19 de noviembre de 1882 . Diseñada desde sus inicios bajo un criterio de simetría y orden urbanístico , la plaza no es solo un espacio verde, sino también el eje que articula la vida cívica, histórica y social de la capital de la provincia de Buenos Aires.

Adoptó su nombre actual en 1901 en homenaje a Mariano Moreno , figura clave de la Primera Junta de Mayo y con casi 8 hectáreas , es uno de los espacios verdes más amplios de la capital.

Lo que hace única a Plaza Moreno es, precisamente, su condición de punto cero urbano . La traza de La Plata, planificada con precisión geométrica en el siglo XIX, coloca a esta plaza en el centro exacto de la ciudad, simbolizando la mirada racionalista de su diseño. Allí se cruzan las avenidas principales y se marca un eje visual entre dos de los edificios más importantes de la ciudad: la Catedral y el Palacio Municipal .

Desde su fundación, Plaza Moreno fue el escenario de los grandes hitos de La Plata. Fue allí donde se depositaron los objetos de la fundación de la ciudad y donde, año tras año, se celebra el aniversario de La Plata con actos, recitales y fuegos artificiales.

A lo largo de los años la plaza cambió su fisonomía. En 1912 se colocaron las famosas fuentes de las Cuatro Estaciones, obra del artista francés Mathurin Moreau, ubicadas inicialmente hacia los vértices del espacio. En la década de 1940 se remodeló su diseño original: se eliminó la fuente central, se reubicaron esculturas y se plantaron nuevos árboles como tilos, cedros y cipreses, adaptando el espacio al crecimiento urbano.

Entre las esculturas más destacadas está “El Arquero Divino”, obra de Troiano Troiani inspirada en modelos europeos, instalada en 1970. Además, Plaza Moreno está rodeada de edificios históricos que aportan riqueza patrimonial, como la Escuela Normal 1 “Mary O. Graham” y el Museo y Archivo Dardo Rocha, antiguo domicilio del fundador de la ciudad.

Un espacio vivo y central

Más allá de su valor histórico y simbólico, Plaza Moreno es un centro de actividades sociales y culturales. Es un punto de encuentro para vecinos, escenario de eventos como ferias, espectáculos y encuentros comunitarios, y uno de los lugares obligados para turistas que visitan La Plata. Su amplia senda central, sus jardines y su ubicación privilegiada entre la Catedral y el Palacio Municipal la convierten en un paseo ineludible para comprender la estructura y el espíritu de la ciudad.

En tiempos recientes, la plaza sigue siendo un epicentro de la vida urbana: allí se realizan celebraciones multitudinarias como los aniversarios de la ciudad, que convocan a turistas, familias y artistas, consolidando su rol como punto neurálgico del tejido social platense.