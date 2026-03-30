Nación aplica una suba salarial para estatales en cuotas y con una suma fija

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos , junto con el pago de una suma fija extraordinaria . La medida fue formalizada mediante el Decreto 206/2026 publicado en el Boletín Oficial , que homologa las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo.

De esta manera, la Rosada cerró la paritaria para los próximos meses con el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación ( UPCN ) y el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ).

El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El esquema prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo , calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) , según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Además, se establecieron nuevos topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para su cálculo no se incluirán adicionales como zona, presentismo u otros conceptos no bonificables.

En paralelo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no bonificable de $40.000, que se abonará en mayo y será percibida por única vez. El refuerzo apunta a cubrir el desfasaje generado por la inflación acumulada.

Aumento para residentes de Salud

En el área de salud, se fijaron nuevos valores para los residentes nacionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Un jefe de residentes pasará de $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo, mientras que un residente de primer año cobrará entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período. También se actualizaron becas y asignaciones vinculadas a estos cargos, en línea con la política de recomposición de ingresos del sector.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con ajustes específicos para personal docente y administrativo de organismos estatales mediante el Decreto 208/2026. La medida alcanza a instituciones como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.

En ese marco, el salario de bedeles del ISER se fijó en $111.212 desde abril y en $112.880 a partir de mayo, mientras que el valor de la hora cátedra se actualizó a $8.143 y luego a $8.266.

Fuente: Agencia DIB