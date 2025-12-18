Prestige Auto mete quinta: crece la producción de Mercedes-Benz en Argentina y llegan modelos de lujo

Prestige Auto , representante de Mercedes-Benz en la Argentina , inauguró el nuevo Centro de Visitas del Centro Industrial Juan Manuel Fangio , ubicado en Virrey del Pino , provincia de Buenos Aires, en un acto encabezado por su presidente Daniel Herrero. Del encuentro también participaron el vicepresidente Alfonso Prat-Gay , el presidente de Mercedes-Benz Plan de Ahorro Daniel Afione , el director de Planta Daniel Valeggia y el director Comercial Martín Idiarte .

Antes del acto inaugural, los ejecutivos realizaron una recorrida por la planta industrial donde se fabrica la Mercedes-Benz Sprinter , destinada tanto al mercado local como a la exportación. Luego, brindaron una conferencia de prensa en la que repasaron los principales ejes del presente y futuro de la compañía en el país.

“Desde el inicio de nuestra gestión reafirmamos el compromiso con la industria nacional, apostando a la calidad, el desarrollo de nuevos productos, la innovación, la conectividad, la sustentabilidad y la electrificación”, destacaron desde la compañía.

Uno de los anuncios centrales fue la ampliación de la producción de la Sprinter . Actualmente, la planta opera con dos turnos, 1.100 operarios y una producción anual de 16.000 unidades, con el objetivo de alcanzar las 20.000 en 2026 . La producción está asegurada al menos hasta 2030, aunque ya existen conversaciones para extender el contrato.

Hoy la Sprinter se exporta a Brasil, Colombia, Chile y Perú, y la empresa mantiene negociaciones con Alemania para habilitar nuevos destinos fuera de Sudamérica, como México, Estados Unidos y países de África. En paralelo, se analizan futuros desarrollos de la Sprinter híbrida o eléctrica, aunque desde la compañía señalaron que la electrificación plena en la región y en África todavía llevará algunos años.

En materia industrial, se realizaron inversiones en tecnología, con la incorporación de robots de soldadura y mejoras en los procesos productivos, lo que permitió optimizar la productividad.

Entre las novedades, se confirmó que ya se están fabricando los primeros prototipos de la Sprinter automática, equipada con una caja Mercedes-Benz importada de Alemania, cuyo lanzamiento comercial está previsto para 2026. La versión con caja manual ZF continuará vigente, mientras que también se evalúa el desarrollo de una Sprinter 4×4, apuntando a sectores como la minería y el turismo.

Novedades en autos y llegada de Maybach

Además de la producción local, Prestige Auto continúa con la importación y distribución de los autos Mercedes-Benz. Entre los próximos lanzamientos se destaca la llegada de Maybach, la marca de lujo del grupo, prevista para mediados del próximo año. El primer modelo será la GLS 600, con motor V8 de 557 caballos, que se comercializará bajo modalidad de pedido y configuración personalizada.

Llega la Maybach GLS 600, con motor V8 de 557 caballos.

También se anunció la nueva generación del Clase CLA y se evalúa el desembarco de Smart, la marca desarrollada junto a Geely, que llegaría importada desde China.

Plan de Ahorro

Durante la presentación, las autoridades también repasaron la actualidad del Mercedes-Benz Plan de Ahorro, un sistema con más de 45 años de trayectoria y 45.000 unidades entregadas, que permite acceder a vehículos 0 km mediante cuotas en pesos y adjudicación por sorteo o licitación. En esta nueva etapa, se impulsará la digitalización, la transparencia y la mejora de la experiencia del cliente, con foco en la previsibilidad y la simplicidad.

Por último, desde Prestige Auto remarcaron un fuerte compromiso comercial: “En nuestros primeros cinco meses cumplimos con la promesa de congelar y mantener los precios de venta de la Sprinter y toda la gama. Ahora asumimos el compromiso de devolver el monto pagado en impuestos internos si el Congreso aprueba la derogación de ese gravamen”. La devolución alcanzará a los vehículos adquiridos entre diciembre y enero, con fecha límite al 31 de enero para la entrada en vigencia de la norma.

