Presentaron en Campana el TANK 300, el nuevo SUV off road de GWM

En el predio de Arawak Cardales , en la localidad bonaerense de Campana , se presentó el TANK 300 de GWM , que se fabrica en la planta de la automotriz en Chongqing, China . Se trata del primer SUV de la marca TANK, diseñado específicamente con un chasis reforzado para el off road extremo .

Está equipado con motor 2.0 Turbo de inyección directa, que entrega 217 HP a 5.500 rpm y 380 Nm de torque entre 1.800 y 3.600 rpm, asociado a una caja automática de 8 velocidades de la marca ZF. Tiene un sistema de tracción 4x4 con caja reductora, con 6 modos de conducción off road y bloqueo de diferencial trasero y delantero con asistencias de conducción como control de crucero off road y asistente de giro, entre otros.

El GWM TANK 300 obtuvo la máxima calificación de seguridad de cinco estrellas por el Programa de Evaluación de NCAP de Australasia.

Omar Daneri , CEO del Grupo Antelo, Alejandro Nicolini , gerente general de GWM Argentina, y Alejandro Martínez , gerente de Marketing, expresaron a Mundo Motor : “Estimamos vender 20 unidades al mes del nuevo GWM Tank 300. Sin embargo, por el precio competitivo que estamos anunciando, creemos que nos vamos a quedar cortos”.

GWM TANK 300 (3)

Según se informó, este modelo se posiciona como un vehículo diseñado especialmente para aquellos que buscan un equilibrio entre la vida urbana y aventuras extremas al aire libre. Apunta a un consumidor de productos premium, exigente, que busca la mejor ecuación entre diseño, estilo, calidad, seguridad y confiabilidad. La marca TANK y en particular el modelo 300 han tenido gran éxito en los más de 40 países en los que ya se lanzó.

Su refinado y sofisticado interior en conjunto con su robusto exterior, se unen a la potencia y resistencia de un verdadero 4x4, para ofrecer una experiencia de conducción única, ya sea en la ciudad o fuera de ella.

Afuera y adentro

El vehículo se destaca por sus generosas dimensiones: 4.760 milímetros de largo, 1.930 milímetros de ancho y 1.903 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.750 milímetros y un baúl con una capacidad de carga de 400 litros (ampliable hasta los 1.635 litros con los asientos traseros abatidos), que además incorpora una mesa outdoor y salidas de 12 voltios y de 220 voltios.

GWM TANK 300 (5)

En su interior ofrece un elevado nivel de confort y tecnología: se destaca el volante multifunción tapizado en cuero con levas al volante, os asientos de cuero Nappa con ajuste eléctrico (conductor en 8 direcciones y pasajero en 4), calefaccionados y ventilados, con soporte lumbar para el conductor. La segunda fila es abatible en proporción 60:40 y ofrece respaldo ajustable en dos posiciones.

Los vidrios se levantan en forma eléctrica y el del conductor viene con función one-touch más antitrapping. El confort se completa con techo solar con cortina eléctrico, climatizador bizona con purificador de aire, múltiples tomas USB y de 12V, y un sistema multimedia con dos pantallas táctiles, una para el panel de instrumentos digital y otra para el sistema multimedia con conectividad Apple CarPlay/Android Auto y equipo de audio con 8 parlantes y subwoofer de la marca Infinity.

Equipamiento

Incluye 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), una estructura reforzada, frenos a disco en las cuatro ruedas, ESP, control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), sistema antivuelco (RMI), control de descenso (HDC), asistencia en partida en pendiente (HHC) y monitor de presión de neumáticos (TPMS). Además, trae anclajes ISOFIX y cinturones con pretensores y limitadores de fuerza.

GWM TANK 300 (4)

A este equipamiento se suma un completo paquete de ADAS de última generación, que incorpora:

Control de crucero adaptativo (ACC)

Advertencia y asistencia de mantenimiento de carril y advertencia de desviación (LDW, LKA y LCK)

Reconocimiento de señales de tránsito (TSR)

Asistencia de velocidad inteligente (SAS)

Asistencia de atasco de tráfico (TJA)

Asistencia de crucero inteligente (ICA)

Monitor de fatiga del conductor

Luces altas automáticas

Cámara 360° y 8 sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Además, incluye asistencias clave para la conducción todoterreno, como el Control Crucero Off-Road (CCO), que mantiene velocidad constante en terrenos irregulares, reduciendo la exigencia sobre el conductor, asistencia en partida en pendientes (HHC), control de descenso (HDC) y mitigación secundaria de colisiones (SCM).

Todo controlado desde la pantalla off-road de 12.3” con visualización en tiempo real de datos relevantes.

Colores, precio y garantía

El TANK 300 trae llantas de aleación de 17” y neumáticos 265/65 R17 y La capacidad del tanque de combustible es de 70 litros. Está disponible en cuatro colores: negro, gris, naranja y blanco.

Su precio es de US$ 51.900 más IVA. Y su garantía es de 6 años o 200.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Para el motor y transmisión es de 10 años o 1.000.000 de kilómetros (no transferible). (DIB)