Cuáles son los cuatro autos que valen menos de $30 millones

Arrancó 2026 y los precios de los autos tuvieron un ajuste promedio del 1%, por debajo de la inflación actual. En medio de una creciente oferta de vehículos compactos y de la irrupción de China en el país, son cuatro los autos que se consiguen en el mercado por menos de 30 millones de pesos.

Renault Kwid: $25.540.000 El Renault Kwid sigue siendo el auto más barato que pueden comprar los usuarios argentinos. Tiene dos versiones estéticamente diferentes: Kwid Iconic Bitono y Kwid Iconic Outsider; ambos con el mismo precio de lista. El vehículo se importa desde Brasil, pertenece al segmento A, que también es conocido como el de los “citycar”, y está propulsado por un motor naftero de 1.000 cm3 y 3 cilindros con una potencia de 66 CV y caja manual de 5 velocidades.

Fiat Mobi: $27.070.000 Fabricado en Brasil, el Mobi tiene sólo una versión de equipamiento llamada Trekking, propulsada por un motor naftero aspirado que también tiene 1.0 litros aunque con una arquitectura de 4 cilindros. Su potencia es de 70 CV que se transmiten a través de las ruedas delanteras por una caja de velocidades manual de 5 marchas.

Hyundai HB20: $27.600.000 El Hyundai HB20 se fabrica en Brasil y cumple este mes un año en el mercado argentino, en el que vendió 3.300 unidades y terminó 2025 entre los 25 modelos más vendidos. Se vende con carrocería hatchback y sedán. Todas tienen el mismo motor 1.6 litros aspirado de 123 CV de potencia, y la versión de acceso viene con una caja manual de 6 velocidades.

Fiat Argo: $29.780.000 La versión hatchback del Fiat Cronos es este modelo llamado Argo, que a diferencia del sedán, no se fabrica en Argentina sino que llega importada desde Brasil. El modelo más accesible sigue siendo el de caja manual de 5 velocidades, que mantiene el mismo motor 1.3 litros de 99 CV de potencia. Fuente: Agencia DIB

