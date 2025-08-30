Autos 0km: agosto cerró con una fuerte caída en las ventas y el mercado ajusta sus proyecciones

El Toyota Yaris volvió a liderar las ventas en agosto y muestra que los autos importados avanzan sobre los nacionales

El mercado automotor argentino mostró en agosto su primer retroceso en meses de fuerte expansión . Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se patentaron 54.664 vehículos, lo que representó una caída del 13% respecto de julio y un incremento del 31,7% en relación con agosto de 2024.

El acumulado del año llegó a 444.041 unidades, con un crecimiento interanual del 65,6%. Sin embargo, la baja intermensual encendió alertas en un sector que venía proyectando un cierre de 650.000 vehículos en 2025, pero que ahora ajusta sus expectativas a un rango de 625.000 a 630.000.

El Toyota Yaris se consolidó como el modelo más vendido del mercado, alcanzando a los líderes del acumulado anual: Peugeot 208 y Fiat Cronos . La puja evidencia el avance de los autos importados sobre los nacionales tras la reapertura de importaciones.

Stellantis encabezó las subas de precios en agosto , con incrementos de hasta 12%. Los más perjudicados fueron los clientes de planes de ahorro , que no acceden a bonificaciones ni descuentos disponibles para operaciones al contado o con créditos convencionales.

Factores de la caída

Terminales coinciden en que el retroceso de ventas responde a una combinación de factores.

Altas tasas de interés : el costo del financiamiento desalienta la demanda. "No es lo mismo dos días menos de producción que de ventas", advirtieron desde una automotriz, en referencia a los días hábiles reducidos de agosto. Renault, por caso, redujo su participación en planes de tasa 0% debido al encarecimiento del crédito, con tasas del 70% en el sistema financiero.

Suba del dólar : la volatilidad cambiaria alteró la decisión de muchos ahorristas, que prefirieron postergar la compra de un 0km hasta después de las elecciones. En agosto, el billete osciló entre 1.330 y 1.360 pesos.

Contexto político: la incertidumbre electoral llevó a varias terminales a limitar los cupos de unidades con financiación subsidiada. "El contexto es complejo y no permite un diagnóstico único", reconocieron fuentes del sector.

Un mercado aún en expansión

Pese al freno de agosto, las cifras muestran un 2025 positivo. “La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también por demoras del sistema que pasaron patentamientos para septiembre. De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad”, sostuvo Sebastián Beato, presidente de Acara.

En este escenario, la industria sigue con números que no se veían desde 2018, cuando se patentaron 800.000 autos. Aunque ese récord luce inalcanzable, el optimismo se mantiene: el piso proyectado para este año ya se ubica en torno a las 625.000 unidades.