La economía creció 4,4% en 2025, impulsada por la minería, las finanzas y el campo

En línea con las previsiones del mercado y del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , la economía argentina cerró 2025 con un crecimiento del 4,4%, según informó el Indec . En el cuarto trimestre, además, la actividad avanzó 2,1% en comparación con el mismo período de 2024, y respecto del período previo de tres meses tuvo un alza de 0,6%.

El desempeño anual, que se explica sobre todo por el buen primer trimestre de 2025, estuvo impulsado principalmente por el consumo privado , que creció 7,9%, la inversión, con un alza de 16,4%, y las exportaciones, que aumentaron 7,6%. En tanto, el consumo público apenas avanzó 0,2%, mientras que las importaciones registraron un fuerte salto del 27%.

El Gobierno celebró el dato. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,4% interanual en 2025, con una suba de 16,4% en la Inversión, 7,9% en el Consumo Privado y 7,6% en las Exportaciones”. Y en el mismo posteo agregó: “El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo)”.

El posteo de Caputo en X, fue automáticamente replicado por el presidente, Javier Milei, que agregó en cuenta de la misma red social “TMAP” [Todo marcha acorde al plan] y “VLLC” [Viva la libertad, carajo].

El detalle de los datos

A nivel sectorial, los datos del cuarto trimestre reflejan una marcada heterogeneidad, en línea con lo que el propio Indec venía anticipando a través del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE).

En este sentido, el informe del Indec destacó: “Por el lado de la oferta, entre los sectores de actividad que mostraron un incremento se destacan Intermediación financiera (24,7% i.a.), Explotación de minas y canteras (8,0% i.a.) y Hoteles y restaurantes (7,4% i.a.). Tienen una caída Pesca (-15,2% i.a.) y Hogares privados con servicio doméstico (-1,1% i.a.)”.

Del lado opuesto, entre los sectores que cayeron, se ubicó la pesca, con una fuerte caída de 15,2%. También tuvo números rojos Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%), Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%), y Servicios sociales de salud (-0,2%).

En tanto, en la comparación entre el cuatro trimestre del año e igual período de 2024, del lado de los ganadores aparecen servicios sociales y de salud, con un crecimiento de 17,2%; agricultura y ganadería, con 16,1%; pesca, con 10,6%; explotación de minas y canteras, con 8,1%, y electricidad, gas y agua, con 4,7%, entre otros. Del lado de los perdedores está la industria manufacturera, con una caída interanual de 5%; comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -2,2%, y hoteles y restaurantes, con -0,7%, entre otros.

Fuente: Agencia DIB.