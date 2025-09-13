Gabriel Katopodis aseguró que Javier Milei "no entiende lo que está pasando en la calle"

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , afirmó que “el presidente ( Javier Milei ) no comprende la responsabilidad que tiene ni lo que está pasando en la calle” . Lo dijo al analizar las consecuencias políticas de las recientes elecciones, en las que el oficialismo provincial se impuso con una diferencia contundente sobre el Gobierno nacional.

Katopodis, que sostuvo que lo más grave es la falta de reacción de la Casa Rosada luego de la derrota , señaló que “es muy grave” que el vocero presidencial Manuel Adorni diga que “no se supieron explicar”. " Fueron absolutamente claros desde el primer día, haciendo y diciendo con mucha crueldad lo peor para los argentinos . El Presidente no comprende la responsabilidad que tiene ni lo que está pasando en la calle”, lanzó el funcionario.

El ministro y exintendente de San Martín cuestionó que la gestión nacional se aferre a indicadores y a recomendaciones de asesores “desconectados de la vida cotidiana”. “ Hoy cualquier comercio, fábrica o centro comercial refleja angustia: salarios que no alcanzan, cuentas que no se pueden pagar, comercios vacíos y fábricas sin expectativas. El Gobierno prefiere quedar bien con el Fondo Monetario Internacional antes que atender a su propio pueblo”, señaló en diálogo con Splendid AM 990 .

En esa línea, advirtió sobre un aislamiento creciente del Ejecutivo. “Ya venía vetando leyes votadas por mayorías extraordinarias, desoyendo marchas y movilizaciones en todo el país. La elección fue un mensaje muy claro: la gente quiere soluciones, no un ajuste interminable ”, dijo.

Fuerza Patria

Katopodis, en tanto, destacó la “confianza” depositada en Fuerza Patria. “En otros momentos de enojo, la gente votaba en blanco o no iba a votar. Esta vez fue distinto: hubo un voto de confianza, de esperanza, que nos compromete a todos los dirigentes. La provincia, que representa el 40% del país, habló con una fuerza que no deja dudas”, expresó.

Por otra parte, consultado por las tensiones internas dentro del peronismo, el ministro rechazó cualquier especulación. “No hay margen para distraernos. El 26 de octubre lo que está en juego es si Milei recibe más poder para hacer lo que quiera o si debe sentarse a dialogar y consensuar con los gobernadores y con toda la sociedad el rumbo de la Nación”, remarcó.

“Un voto de bronca pero también de esperanza”

También defendió el rol de los intendentes bonaerenses: “Son dirigentes políticos con gestiones eficientes, cuentas ordenadas, obra pública y cercanía con la gente. En dos años muy duros acompañaron a sus comunidades y ahora están comprometidos con la elección de octubre”.

Finalmente, Katopodis respaldó la figura del gobernador Axel Kicillof, fortalecido tras el triunfo electoral. “Es Axel la conducción. Sale con una responsabilidad enorme de articular con otros sectores una propuesta de esperanza. Éste fue un voto de bronca, pero también de esperanza, y hay que honrarlo con trabajo, seriedad y diálogo”, concluyó. (DIB)