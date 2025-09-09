Susana Giménez y las elecciones bonaerenses: "El pueblo votó, el pueblo sabrá"

Susana Giménez volvió a dejar una definición política contundente: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

Con un abrigo de piel y un bolso negro en la mano, Susana Giménez llegó sonriente al Teatro Colón, donde se lanzó la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la serie de comedia de Prime Video. El evento, pensado para hablar de humor y estrenos, derivó inevitablemente en la política tras el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

“¡No! Yo de política no hablo. Hablaba en otros momentos”, respondió al ser consultada por las cámaras de DDM (América TV). Pero enseguida, fiel a su estilo, agregó: “Lo único que he dicho es que no soy peronista. Eso ya lo sabe hasta el de enfrente, je”.

La diva, que en otras ocasiones había expresado su apoyo a Javier Milei, terminó opinando sobre la derrota oficialista. “No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El pueblo votó, el pueblo sabrá”, afirmó.

También remarcó la diferencia de votos y apeló a un distrito emblemático: “Fue de 14% la diferencia… Bueno, cada cual… La Matanza siempre fue peronista. A mí no me sorprendió”.

Susana ya había mostrado meses atrás un acercamiento al Presidente, cuando lo entrevistó en la Casa Rosada. En aquel momento reconoció: “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”. Y justificó: “Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco”. Ahora, en la previa de un estreno de comedia, la diva volvió a dejar una definición política contundente: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.

