Encontraron a Lourdes Fernández en la casa de su exnovio durante un allanamiento

Después de casi tres semanas de incertidumbre, la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo pop Bandana, fue hallada este jueves por la noche en el departamento de su exnovio.

Después de casi tres semanas de incertidumbre, la cantante Lourdes Fernández , exintegrante del grupo pop Bandana , fue hallada este jueves por la noche en el departamento de su exnovio, Leandro Esteban García Gómez, durante un allanamiento ordenado por la Justicia. El hombre, de 47 años, quedó detenido acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

El operativo se realizó en un edificio ubicado sobre la calle Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo, y contó con la participación de más de quince efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y de la División Científica. Según fuentes judiciales, Lourdes fue encontrada “en condiciones muy vulnerables” y fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Horas antes, la expareja de la artista había permitido un ingreso parcial al domicilio, pero sin que los agentes pudieran revisar toda la vivienda, ya que todavía no existía una orden judicial de allanamiento. Fue recién cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 autorizó la medida que los efectivos pudieron acceder por completo al departamento y hallaron a la cantante.

Detuvieron a Leandro García Gómez, ex de Lourdes Fernández y encontraron a Lowrdez en estado de sobredosis. Hallanaron su departamento de Palermo ante la denuncia de la madre y de Lissa Vera por su desaparición. El compromiso y la valentía de denunciar a los violentos salva vidas pic.twitter.com/W5PoB8fkiT

En ese momento, García Gómez no estaba en el lugar, por lo que se dictó una orden de captura. Minutos más tarde, fue arrestado dentro del mismo edificio cuando intentaba escapar. Quedó detenido a disposición de la Justicia.

El hallazgo puso fin a 19 días de búsqueda que habían comenzado tras la denuncia de la madre de Lourdes, quien no sabía nada de su hija desde el 4 de octubre. La mujer había manifestado su preocupación por los antecedentes de violencia que su hija había sufrido por parte de su pareja.

El 1° de octubre, la Policía de la Ciudad ya había intervenido en el mismo departamento luego de que una vecina denunciara una fuerte discusión. En ese momento, los agentes constataron que la artista se encontraba en buen estado de salud, y la fiscalía porteña dispuso que García Gómez abandonara la vivienda por una noche, medida que el hombre cumplió sin incidentes.

Sin embargo, tras ese episodio, el entorno de la cantante perdió contacto con ella. Este jueves, antes del allanamiento, Lourdes había mantenido una videollamada con el área de Búsqueda de Personas, en la que aseguró estar bien, aunque se negó a revelar su ubicación.

La situación cambió horas después, cuando la Justicia ordenó el operativo en el domicilio de García Gómez. Allí, la policía encontró a la cantante, quien fue contenida por personal médico y acompañada por profesionales especializados en casos de violencia de género.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar en qué condiciones permaneció Lourdes durante los 19 días y si existieron restricciones a su libertad. La causa, caratulada como “privación ilegítima de la libertad y violencia de género”, quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.