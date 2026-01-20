Centinela del Mar: hallaron un colmillo fosilizado de un elefante prehistórico

El fósil fue trasladado en el laboratorio del museo y será convenientemente acondicionado para ser exhibido en una de las salas.

El equipo técnico del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” logró extraer y preservar un gran colmillo de un Notiomastodon platensis, una especie de elefante prehistórico de gran porte que habitó en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, en el período Cuaternario, llamado popularmente “Era del Hielo”.

De acuerdo a un comunicado difundido por el museo, el colmillo o “defensa” fosilizado tiene más de un metro y medio de largo con una ligera curvatura y fue hallado en inmediaciones de la localidad balnearia de Centinela del Mar , a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Miramar, en sedimentos de más de 100.000 años ubicados dentro de la Reserva Natural de reciente creación.

La tarea fue realizada por el equipo técnico del museo, con la colaboración de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar y de personal técnico del Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de Mar del Plata , en un trabajo de interacción institucional. También se contó con el apoyo de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y se usó la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, ubicada en esos parajes.

Los Notiomastodon fueron parte de la familia de los extinguidos Gonfoterios o también conocidos como Mastodontes , parientes de los actuales elefantes, de los que se diferenciaban principalmente por su dentadura.

Estos animales migraron desde el norte del actual continente americano durante el auge de las glaciaciones, hace unos 2,5 millones de años. Esto permitió que llegara también fauna tal como los Smilodon o Tigre Dientes de Sable, Osos, Pumas, Ciervos, Guanacos, Caballos, Cánidos diversos, entre otras especies, que en estas latitudes interactuaron con la fauna autóctona como los Gliptodontes, Perezosos gigantes y Marsupiales, que a su vez migraron hacia el norte.

El fósil se encuentra ahora en el laboratorio del museo y será convenientemente acondicionado para ser exhibido en una de las salas.

Embed - Pariente lejano del elefante: hallaron un colmillo de Notiomastodon platensis en Miramar Animación realizada por el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar "Punta Hermengo".

El equipo

El hallazgo fue realizado e informado por el investigador Marcos Cenizo. Participaron en las tareas los técnicos del Luciana Villafañe, del museo de Miramar, y Fernando Andrés Scaglia del museo marplatense. Se sumaron a la experiencia los estudiantes y graduados Mauro Horacio Fernández Cuppari, Carolina Magdalena Cambero, Néstor Reybet, Hugo Acha, Belén Prado, Mariana Balcabao y Santiago Trpin.

Fuente: Agencia DIB