La inflación de alimentos se disparó al 3% en agosto

La inflación en alimentos en agosto trepó a 3%, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, con fuertes subas en frutas, verduras, bebidas y carnes, según un estudio privado.

El impulso que tuvieron los precios en la primera mitad del período explica el resultado de un aumento de 3 puntos en la medición “punta a punta”, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas dejó una inflación del 2,4%, según el último informe de la consultora LCG.

Ese aumento se dio como reflejo de la suba del dólar que se produjo en el final de julio y los primeros días de agosto, que generó un pass through al menos en el rubro de alimentos. En julio, la inflación en alimentos y bebidas fue del 1,9%, en línea con el aumento general de precios.

En la última semana, los principales aumentos se registraron en frutas, que treparon un 3,4%, seguidas por las carnes, con un alza del 1,4%, y los condimentos y otros productos alimenticios, que subieron un 0,3%. En contraste, varios segmentos mostraron caídas.

El retroceso más marcado se dio en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con una baja del 2,7%, seguido por azúcar, miel, dulces y cacao (-2,0%) y productos de panificación, cereales y pastas (-1,3%). También se registraron descensos más leves en productos lácteos y huevos (-0,3%), aceites (-0,2%), comidas listas para llevar (-0,2%) y verduras (-0,1%).

Por su parte, en las últimas cuatro semanas, el mayor incremento se verificó en las frutas, que treparon un 6%, seguidas por las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con un aumento del 4,6%, y las verduras, que avanzaron un 3,3%. También registraron alzas destacadas los productos de panificación, cereales y pastas y las carnes, ambos con una variación del 2,5%, mientras que los aceites y las comidas listas para llevar subieron 1,5%.

En contraste, algunos rubros mostraron bajas durante el mes. Los productos lácteos y huevos retrocedieron un 0,5%, y la categoría de azúcar, miel, dulces y cacao cayó 1,7%. Por su parte, los condimentos y otros productos alimenticios apenas variaron, con un leve alza del 0,3%.

Los alimentos que más y menos subieron durante agosto