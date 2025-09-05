Horacio Zeballos, el marplatense que va por su segundo Grand Slam en dobles

Horacio Zeballos en acción.

A los 40 años y junto al español Marcel Granollers, el tenista Horacio Zeballos disputará este sábado la final del Abierto de los Estados Unidos ante los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, después de derrotar en una de las semifinales a la pareja estadounidense de Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1.

La dupla del marplatense y el catalán va por la revancha en el cemento de Nueva York después de seis temporadas ya que en 2019, cayó en la definición frente a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Será su quinta final en un Grand Slam porque también perdieron en Wimbledon en 2021 y 2023, y vencieron esta temporada en el polvo de Roland Garros, a la dupla británica que enfrentarán este sábado.

Con esta actuación en el Abierto de los Estados Unidos, Zeballos y Granollers, quintos favoritos volverán a ingresar al Top 10 del ranking de dobles, a un año de haberse encaramado en el primer puesto, exactamente en abril de 2024.

De Mar del Plata, como Vilas Zurdo y de Mar del Plata, como el gran Guillermo Vilas, Zeballos es el mejor doblista argentino de la historia, con 25 títulos en esta especialidad (13 junto a Granollers). En singles solo ganó un torneo, el ATP de Viña del Mar, Chile, pero nada menos que derrotando en la final a Rafael Nadal y en polvo de ladrillo.

En esta temporada Cebolla -como lo llaman sus amigos- y Granollers también ganaron el ATP de Bucarest y el Master 1000 de Madrid, lo que demuestra que a los 40 y 39 años, respectivamente, siguen dando batalla en todas las canchas.

