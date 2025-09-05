viernes 05 de septiembre de 2025
5 de septiembre de 2025 - 19:04

Horacio Zeballos, el marplatense que va por su segundo Grand Slam en dobles

Esta temporada, Horacio Zeballos, el tenista nacido en Mar del Plata hace 40 años, ganó Roland Garros en pareja con el español Marcel Granollers.

Por Agencia DIB
Horacio Zeballos en acción.

Horacio Zeballos en acción.

A los 40 años y junto al español Marcel Granollers, el tenista Horacio Zeballos disputará este sábado la final del Abierto de los Estados Unidos ante los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, después de derrotar en una de las semifinales a la pareja estadounidense de Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1.

La dupla del marplatense y el catalán va por la revancha en el cemento de Nueva York después de seis temporadas ya que en 2019, cayó en la definición frente a los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Será su quinta final en un Grand Slam porque también perdieron en Wimbledon en 2021 y 2023, y vencieron esta temporada en el polvo de Roland Garros, a la dupla británica que enfrentarán este sábado.

Con esta actuación en el Abierto de los Estados Unidos, Zeballos y Granollers, quintos favoritos volverán a ingresar al Top 10 del ranking de dobles, a un año de haberse encaramado en el primer puesto, exactamente en abril de 2024.

De Mar del Plata, como Vilas

Zurdo y de Mar del Plata, como el gran Guillermo Vilas, Zeballos es el mejor doblista argentino de la historia, con 25 títulos en esta especialidad (13 junto a Granollers). En singles solo ganó un torneo, el ATP de Viña del Mar, Chile, pero nada menos que derrotando en la final a Rafael Nadal y en polvo de ladrillo.

En esta temporada Cebolla -como lo llaman sus amigos- y Granollers también ganaron el ATP de Bucarest y el Master 1000 de Madrid, lo que demuestra que a los 40 y 39 años, respectivamente, siguen dando batalla en todas las canchas.

