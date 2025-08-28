"Generación Dorada": charla-homenaje en San Nicolás a 21 años del oro olímpico en básquet

La selección argentina de básquetbol, campeona olímpica en Atenas 2004. Comité Olímpico Internacional

El 28 de agosto de 2004 la selección argentina de básquetbol ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. En la final derrotó a Italia 84-69 y logró un hito para el deporte argentino.

Desde Barcelona 1992, es la única vez que Estados Unidos no se subió a lo más alto del podio. Justamente, en Grecia fueron los argentinos quienes en semifinales derrotaron a los norteamericanos (89-81) y los relegaron a pelear por el bronce.

Organizado por la Asociación de Básquetbol de San Nicolás, este sábado 30 a partir de las 9 se realizará un homenaje a 21 años de aquel logro. Será en el Club Belgrano y contará con una charla a cargo de campeones olímpicos, los exjugadores Gabriel Fernández y Leonardo Gutiérrez, y el asistente técnico Enrique Tolcachier, quienes compartirán el camino de la formación, trabajo en equipo y valores que los llevaron a la conquista olímpica.

Además habrá una exposición en cancha orientada a divisiones formativas, en la que se transmitirán conceptos técnicos y tácticos, así como hábitos de entrenamiento y superación personal.

El encuentro, informó el municipio, será también una oportunidad de formación y motivación para toda la comunidad basquetbolística local. La será actividad gratuita y los interesados deben completar un formulario. (DIB) GML

Para compartir en redes







