jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 18:01

"Generación Dorada": charla-homenaje en San Nicolás a 21 años del oro olímpico en básquet

Será en el Club Belgrano y contará con la presencia de los exjugadores Gabriel Fernández y Leonardo Gutiérrez, y el asistente técnico Enrique Tolcachier.

Por Agencia DIB
La selección argentina de básquetbol, campeona olímpica en Atenas 2004.&nbsp;

Comité Olímpico Internacional

El 28 de agosto de 2004 la selección argentina de básquetbol ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. En la final derrotó a Italia 84-69 y logró un hito para el deporte argentino.

Desde Barcelona 1992, es la única vez que Estados Unidos no se subió a lo más alto del podio. Justamente, en Grecia fueron los argentinos quienes en semifinales derrotaron a los norteamericanos (89-81) y los relegaron a pelear por el bronce.

Organizado por la Asociación de Básquetbol de San Nicolás, este sábado 30 a partir de las 9 se realizará un homenaje a 21 años de aquel logro. Será en el Club Belgrano y contará con una charla a cargo de campeones olímpicos, los exjugadores Gabriel Fernández y Leonardo Gutiérrez, y el asistente técnico Enrique Tolcachier, quienes compartirán el camino de la formación, trabajo en equipo y valores que los llevaron a la conquista olímpica.

Además habrá una exposición en cancha orientada a divisiones formativas, en la que se transmitirán conceptos técnicos y tácticos, así como hábitos de entrenamiento y superación personal.

