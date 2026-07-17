Alerta en Nueva York por humo de incendios forestales: qué pasa con la final del Mundial

A pocos días de la final del Mundial 2026, la región de Nueva York y Nueva Jersey enfrenta un problema inesperado: el humo proveniente de los incendios forestales en Canadá provocó un fuerte deterioro de la calidad del aire y llevó a las autoridades a emitir alertas sanitarias.

Furor por la final: se disparó un 6.000% la búsqueda de vuelos y casi no quedan pasajes

En la “Gran Manzana” el cielo se ve con tintes anaranjados y un intenso olor a humo, mientras la preocupación también alcanza a la final del Mundial, que se jugará en el Metlife Stadium en Nueva Jersey y reunirá a decenas de miles de espectadores. El especialista Dan Westervelt advirtió que la nube de humo podría intensificarse en los próximos días , por lo que el seguimiento de las condiciones meteorológicas será clave antes del encuentro.

Un detalle que juega a favor de Argentina: la selección española estuvo entrenando en New Jersey todo el tiempo , mientras que la Albiceleste lo hizo en el área de Atlanta , donde apenas hay humo . De todos modos, la “Scaloneta” ya está en Nueva York.

El humo es consecuencia de cientos de incendios activos en Canadá, donde permanecen más de 850 focos, muchos de ellos fuera de control . La contaminación ya provocó alertas en varios estados del norte de Estados Unidos y obligó a suspender actividades al aire libre en algunas ciudades.

Según The New York Times, las ciudades con el peor índice de contaminación con humo son Chicago, Detroit and Milwaukee, donde el AQI (Air Quality Index) supera el 300, lo cual se considera “peligroso” de acuerdo con los estándares del Gobierno de EE.UU.

Índice insalubre

Mientras tanto, Nueva York tiene un índice “insalubre” de 185. Respirar este aire todo el día, según los especialistas, equivale a fumar 10 cigarrillos.

El alcalde Zohran Mamdani pidió a los neoyorquinos que permanezcan en sus hogares todo lo que puedan, y que usen barbijos si no les queda otra que salir. De hecho, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos.

Fuente: Agencia DIB