Cortes de luz y calor extremo: miles de usuarios se quedaron sin servicio en el AMBA

Un operario de Edesur trabajando.

En la previa de Año Nuevo y bajo una ola de calor extremo, numerosos barrios de la Ciudad y del conurbano bonaerense sufrieron por un corte de luz durante la madrugada de este miércoles a raíz de una falla en una subestación de Edesur. A la 1.30, se registró casi un millón de usuarios afectados y el servicio se fue normalizando durante la mañana.

El corte alcanzó con fuerza a zonas porteñas como Recoleta, Monserrat, Villa del Parque y Villa Crespo, uno de los barrios más golpeados por la interrupción del suministro, además de distritos del sur del Gran Buenos Aires, en una noche sofocante y sin alivio térmico.

Varias horas después de que se reportara el corte masivo de luz, Edesur emitió un comunicado para explicar el origen de la interrupción en el servicio. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, indicaron.

Por medio de la cuenta de la empresa en la red social X (antes Twitter), aseguraron que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona”. Aunque no pudieron precisar a qué hora se normalizaría el servicio, afirmaron que “el suministro será restablecido en etapas”.

El apagón también tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, donde los usuarios transformaron los cortes de luz en la principal tendencia del país durante las primeras horas de este miércoles bajo el hashtag #SinLuz. Como ocurre habitualmente ante este tipo de situaciones abundaron las quejas hacia Edesur, aunque también Edenor presentó algunos problemas. Más allá del AMBA, La Plata volvió a ser una de las ciudades afectadas. Por segundo día consecutivo, un apagón dejó sin suministro a la localidad de Tolosa y a sectores del Casco Urbano, La Loma, Los Hornos y San Carlos. Fuente: Agencia DIB

