Bronquiolitis: la vacunación en el embarazo bajó un 20% los casos en bebés

La prevención de la bronquiolitis en niños pequeños se logra con la vacunación en el último trimestre del embarazo.

La vacuna que previene la bronquiolitis en los bebés por nacer, que se aplica a embarazadas en el último trimestre de gestación, se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación hace apenas dos años. Como se esperaba, los primeros datos dan cuenta de sus beneficios: de acuerdo con las estadísticas del ministerio de Salud bonaerense , desde que comenzó a aplicarse, la cantidad de casos en menores de seis meses se redujo un 20% , al pasar de 24.932 a 19.943 entre 2024 y 2025.

Prevenir esa infección respiratoria aguda significa prevenir una de las primeras causas de mortalidad infantil . Y la buena noticia es que con la creación de la vacuna esto es posible. No significa que el o la bebé no se va a contagiar el virus, sin embargo, estará protegido contras las formas graves y mortales de la bronquiolitis.

En la Provincia de Buenos Aires, el ministerio de Salud bonaerense inició la Campaña 2026 contra la bronquiolitis el 12 de enero.Está dirigida a todas las embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación y aquellas que vayan ingresando a este grupo a partir de ahora.

La vacuna se aplica en los más de 1.800 vacunatorios con los que cuenta la Provincia: se puede buscar el más cercano por partido en este sitio web: https://www.gba.gob.ar/vacunacion/ .

Protección desde la panza

Vacunarse al final del embarazo es una de las mejores formas de comenzar a cuidar al bebé antes de su nacimiento. En rigor, con esta inmunización que le llega a través de la placenta de su mamá, se lo protege del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que es la principal causa de bronquiolitis, y también de neumonía.

“Si bien en los últimos años los casos de bronquiolitis fueron descendiendo, en parte por la aplicación de la vacuna, las enfermedades respiratorias siguen siendo la tercera causa de mortalidad infantil, es decir, de menores de un año, y la segunda causa de mortalidad postneonatal, que abarca a bebés de entre 28 días y un año”, explicó Federico Paruelo, director provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia.

El especialista detalló que comenzar la vacunación durante el verano “permite que exista un tiempo para que la persona gestante desarrolle la respuesta inmune y que, al momento del parto, ya se hayan generado los anticuerpos y atravesado la placenta”.

Sonidos de alarma

La bronquiolitis se escucha: un silbido en el pecho es el típico sonido de los bebés que transitan un cuadro de bronquiolitis. Se les nota el esfuerzo para respirar, se agitan, se oyen ruidos bronquiales y algunos hacen tanta fuerza para respirar y que les entre oxígeno que se les hunden las costillas y se quejan de tanta incomodidad.

A la dificultad para respirar puede sumarse fiebre alta y sostenida por varios días. Con todo este combo no tienen ganas de comer, les cuesta mucho dormir, algunos se ven pálidos y otros presentan un tono morado en los labios. Al mismo tiempo, están irritables y lloran desconsolados. Pero también, puede que duerman mucho.

Los especialistas de la cartera sanitaria bonaerense explicaron que si un bebé tiene estos o algunos de estos síntomas, los adultos a cargo deben estar atentos y consultar con el equipo de salud porque, sobre todo en los meses de otoño e invierno y en los menores de dos años, estos cuadros pueden requerir hospitalizaciones.

Bajas coberturas

Si bien en la PBA ya se registra un descenso en la cantidad de casos de bronquiolitis como producto de la aplicación de la vacuna contra el VSR, Paruelo advirtió que la cobertura aún está por debajo de la esperada, tendencia alarmante que se observa en todo el país y con todas la vacunas del Calendario Nacional.

“En inmunizaciones hablamos de ‘cobertura’, que es el porcentaje de población vacunada sobre la población objetivo total”, detalló Erica Bartel, coordinadora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. “En el caso de la vacuna contra el virus de la bronquiolitis (VSR), en la Provincia de Buenos Aires en el año 2024 se alcanzó una cobertura del 68%, y en 2025 se estiman valores similares”, agregó Bartel.

En ese sentido, insistió en que las embarazadas se vacunen porque “los niños y niñas cuyas madres no se aplicaron la vacuna contra VSR durante el embarazo tienen un riesgo aumentado de desarrollar neumonía o bronquiolitis graves durante el otoño e invierno, cuando comienza la circulación del virus, que es particularmente virulento para menores de un año, y específicamente para menores de 6 meses”.

Vacunación de la embarazada contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) entre la semana 32 y 26 inclusive.

entre la semana 32 y 26 inclusive. Lavarse las manos regularmente o usar alcohol en gel

regularmente o usar alcohol en gel Ventilar con frecuencia los ambientes

con frecuencia los ambientes Evitar la exposición al humo , incluido el del tabaco

, incluido el del tabaco Evitar reunirse con personas con síntomas respiratorios

respiratorios Completar los esquemas de vacunación de Calendario Nacional, en especial contra la neumonía (neumococo), COVID-19 y tos convulsa (quíntuple y triple bacteriana).

