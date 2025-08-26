martes 26 de agosto de 2025
26 de agosto de 2025 - 12:12

Julio Cortázar, el maestro del cuento que supo dar clases en el interior bonaerense

A 111 años del nacimiento, el paso del escritor por Bolívar y Chivilcoy. Idas y vueltas de su estadía en esas ciudades que marcaron su vida.

Por Fernando Delaiti
Julio Cortázar en Berkeley, 1980. Foto de Carol Dunlop. (Gentileza editorial Alfaguara).

Julio Cortázar en Berkeley, 1980. Foto de Carol Dunlop. (Gentileza editorial Alfaguara).

Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas.

Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas.

Ixelles es un elegante, multicultural barrio de Bruselas, en Bélgica. Allí, un 26 de agosto hace 111 años nacía Julio Cortázar, el escritor y profesor considerado una figura destacada dentro del mundo literario argentino y que supo gracias a su innovación trascender fronteras.

Leé Además
El 24 de agosto del 2000, el nadador de Pergamino Patricio D’Ottavio unió Inglaterra con Francia tras más de 12 horas de brazadas.

La hazaña del nadador de Pergamino que venció al Canal de la Mancha
La cruenta historia de Robledo Puch, que cautivó a la sociedad argentina. (Osvaldo Révora) video

Robledo Puch, "el ángel" que mató sin piedad y ahora ansía su muerte

Debido al trabajo diplomático de su padre, supo vivir además en sus primeros años en Suiza y en España. Recién al final de la Primera Guerra Mundial la familia pudo regresar a la Argentina, que se afincó en la localidad bonaerense de Banfield, donde Cortázar pasó su infancia. Allí vivió con sus padres y su hermana, Ofelia, hasta que el padre abandonó la familia cuando Julio tenía solo seis años.

Sin embargo, mucho antes de “Rayuela”, entre 1937 y 1944, el escritor vivió en el interior bonaerense, donde se desempeñó como profesor en escuelas secundarias de Bolívar y Chivilcoy. Pese a no tener un buen recuerdo de su estadía allí, desarrolló una intensa actividad literaria y cultural, y produjo algunas obras en las que ya comenzaba a pulir su estilo inconfundible.

Egresado en 1935 del Colegio Mariano Acosta, donde se recibió de profesor normal en Letras, Cortázar debió abandonar sus estudios de Filosofía y Letras y buscarse un trabajo para mantener a su madre y su hermana, con quienes vivía. Por eso, mucho antes de “Rayuela”, entre 1937 y 1944, vivió en el interior bonaerense, donde se desempeñó como profesor en escuelas secundarias de Bolívar y Chivilcoy.

cortazar
Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas.

Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas.

El paso de Julio Cortazar por Bolívar

En 1937, alentado por sus excompañeros del Mariano Acosta, decidió probar suerte en Bolívar, donde dio clases de Geografía y Lógica, materias completamente ajenas a sus intereses. “No me satisfacía ni mucho menos, pero me sirvió para ayudar a mi madre”, confesaba años después en una entrevista. “Los microbios, dentro de los tubos de ensayo, deben tener mayor número de inquietudes que los habitantes de Bolívar”, escribía.

Y a eso sumaba una mirada dura sobre su estadía en esa localidad. “La vida intelectual (en la ciudad) en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero, no existía, era mínima. Ese era un factor negativo porque me condenaba a una soledad obligatoria, pero tuvo su lado positivo porque absorbí una enorme cantidad de lectura, eso que se hace cuando uno tiene el día libre y absolutamente nada que hacer”, relataba el escritor.

Sin embargo, con el correr de los años, su visión se amansó y rescató aspectos positivos de su paso por aquellas ciudades. De hecho, algo de eso quedó reflejado en una carta que le escribió en 1963 a Adolfo Cancio, Jorge Andrés Bonati, a Portela, amigos de su paso por Bolívar.

“Pronto harán diez años que vivo en Francia, y aunque voy a Buenos Aires cada dos o tres años, la Argentina empieza a borrarse un poco, como la imagen de un muerto muy querido, y al mismo tiempo se afina, se perfecciona, y entonces sólo me van quedando las cosas hermosas que viví allá, primero de niño, después con ustedes en aquél Bolívar de anchas plazas y sobremesas inolvidables”, escribía.

“Me siento culpable de no haberles escrito nunca, pero juro que nunca olvidé a mis amigos de entonces, y que en este mismo momento no tengo que hacer ningún esfuerzo para imaginarme sentado en la mesa del hotel, con el buen Cesteros trayéndonos enormes raciones de lechón adobado, y todos nosotros tan jóvenes, tan alegres, tan despreocupados”, completaba, dejando la impresión de haberla pasado bien.

Embed - BIBIANA ANDREUCCI Cortazar en Chivilcoy

La aventura de Julio Cortazar por Chivilcoy

Más tarde, en agosto de 1939 y a sus 25 años se trasladó a la Escuela Normal de Chivilcoy, en donde le asignaron 16 horas semanales, repartidas en las materias de Historia, Instrucción Cívica y Geografía. Cobraba 640 pesos moneda nacional, unos 150 dólares en ese entonces.

Allí pasó sus días, instalado en la tradicional pensión de la familia Varzilio, ubicada a medio camino entre la plaza principal y su escuela. En la pensión, aún hoy se recuerda en la ciudad, el escritor ocupó siempre la cabecera de la mesa rodeado del afecto de la dueña del lugar, “doña Micaela”, y de su hija Rosa.

Por esos años escribió y publicó algunos poemas y relatos, como el cuento: “Llama el teléfono, Delia”, que apareció en las páginas de un suplemento del periódico socialista “El Despertar de Chivilcoy” en octubre de 1941. Aunque el caso más interesante sin duda corresponde a “Casa tomada”, un cuento emblemático que habría sido escrito entre 1939 y 1944 durante su paso por esa localidad.

En julio de 1944, Cortázar dictó su última clase obsequiando bombones a sus alumnos, y partió rumbo a la provincia de Mendoza, ya que había sido designado profesor de literatura nórdica, en los claustros de la Universidad Nacional de Cuyo. Luego fue tiempo de París, donde residió. Y llegaron obras como Bestiario (1951), Final del juego (1956) o Rayuela (1963), una verdadera revolución en la narrativa en lengua castellana. (DIB) FD

Temas
Seguí leyendo

La hazaña del nadador de Pergamino que venció al Canal de la Mancha

Robledo Puch, "el ángel" que mató sin piedad y ahora ansía su muerte

Agostina Hein, la bonaerense que deslumbró en el mundial de natación

Murió Antonio Toledo: el marplatense que fue pionero del supermercadismo argentino

La Vikinga Agostina Hein cierra su Mundial

De Campana al podio mundial: la bonaerense Agostina Hein brilló en Rumania

A 100 años del raid bonaerense de Eduardo VIII, el Príncipe que fue Rey por 327 días

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El voto joven en la mira.

El primer voto: un compromiso de los más jóvenes

Por  Agencia DIB