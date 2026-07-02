jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 09:57

Suben las multas de tránsito y el exceso de velocidad puede costar hasta $2.271.000

La provincia de Buenos Aires ajustó, a ritmo de la suba del valor de la nafta, las multas de tránsito para el bimestre julio-agosto.

Por Agencia DIB
Un control de tránsito en una ruta bonaerense.&nbsp;

Un control de tránsito en una ruta bonaerense. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó las multas de tránsito para el bimestre julio-agosto, con un ajuste del 2,5%. Tras el fuerte aumento que sufrieron durante el período mayo-junio, ahora la suba es más moderada, pero manejar por encima del límite de velocidad permitido o circular sin VTV se puede castigar con hasta $2.271.000.

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De acuerdo a la resolución a la que accedió Agencia DIB, el Gobierno actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: pasó de $2215 a $2271 para los próximos dos meses.

La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, que sufrió un fuerte incremento desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, en las últimas semanas, y tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el valor del petróleo bajó considerablemente y las naftas no aumentaron.

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito

Exceso de velocidad: entre $340.650 y $2.271.000 (entre 150 y 1.000 UF)

No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular a contramano: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Mal estacionamiento: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF)

Conducir alcoholizado: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.135.500 y $2.725.200 (entre 500 y 1.200 UF).

Por circular con la VTV vencida: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por manejar sin habilitación: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por circular sin la documentación: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF)

Por circular sin cobertura de seguro: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por circular sin el comprobante del seguro: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF)

Por circular con exceso de ocupantes: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF).

Fuente: Agencia DIB

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