"Abrigarse más": el vocero presidencial admitió que fue "poco feliz" su frase sobre el frío

El vocero presidencial Adrián Ravier. Noticias Argentinas

Este miércoles volvió a caer nieve en zonas de Tornquist, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires (1 de 94) que quedarían fuera de los beneficios de la denominada “Zona Fría” si el Senado sanciona el proyecto del Ejecutivo que ya fue votado en Diputados. El texto que impulsa la administración de Javier Milei propone achicar el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, establecido en 2002, y que se concentraba en las provincias de la Patagonia (incluía solo al municipio bonaerense de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Y este miércoles también, el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier admitió que fue “poco feliz” la frase que pronunció durante la conferencia de prensa del martes, cuando sostuvo que ante el aumento de las tarifas de gas la gente podía optar por “abrigarse más”, y aseguró que el Gobierno “cuida a los más humildes” al mantener los subsidios para los sectores de menores ingresos. En ese sentido, remarcó: “No le estamos diciendo a aquel que no puede pagar el gas ‘abrigate o arreglate’, ese no fue el mensaje”. Afirmó que el Gobierno “les mantiene los subsidios a los más humildes” y señaló que se han “quitado subsidios en el tema de zonas frías a las zonas templadas para poder volver a la idea original de la ley”. Entre ellas, claro, Tornquist. Ravier también destacó que “se han eliminado subsidios para algunos sectores de clase media o alta, porque el populismo los extendió a quien no los necesitaba”.

Como informó la Agencia DIB, en la actualidad son unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios los que perderían los descuentos en la provincia. Es decir, el 20% del total de usuarios del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%. Pero el impacto no es solo bonaerense. También hay otros 680.000 beneficiarios en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza.

El esquema actual se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas a todos los usuarios del país ($ 460.000 millones). Sin embargo, en 2025 este fondo no le alcanzó al Gobierno para cubrir los subsidios de zonas frías. Le costó $ 200.000 millones más, que es lo que buscará ahorrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaDib/status/2072392011596894711?s=20&partner=&hide_thread=false Una nueva e intensa nevada cubrió de blanco a la localidad bonaerense, en el partido de Tornquist. El fenómeno coincidió con el debate en el Senado por el proyecto de ley que busca recortar este beneficio a más de 1,2 millones de usuarios provinciales.



El régimen de Zona… pic.twitter.com/rRtJ6ZTYwK — Agencia DIB (@AgenciaDib) July 1, 2026 El debut de Adrián Ravier En su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier defendió la suba de las tarifas al señalar que, cuando los servicios públicos cuestan menos que su valor real, “alguien lo tiene que pagar”. En ese marco, afirmó que el Gobierno debió adoptar “una medida muy ingrata” al incrementar el precio del gas, el agua y la electricidad. Al explicar el impacto de esos aumentos, el funcionario citó al economista Milton Friedman, premio Nobel y referente de la Escuela de Chicago, y recordó su frase “no hay almuerzo gratis”. A continuación, ejemplificó que “eso conduce a otro tipo de acciones en la familia, de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”. Este miércoles, en declaraciones a Radio Mitre, Ravier intentó aclarar el sentido de sus palabras. “No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios, no fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes”, sostuvo. Según explicó, lo que buscó transmitir es que “si estás pagando el costo del gas por lo que vale, te cuidás un poquito más” en el consumo. De todos modos, reconoció: “No lo expresé de la manera más afortunada”. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







