sábado 27 de junio de 2026
27 de junio de 2026 - 08:55

Identificaron el cuerpo del pescador desaparecido que encontraron cerca de la costa de Uruguay

Se trata de Sebastián Romegialli, de 50 años. Su cadáver fue visto por tripulantes de un buque mercante, que dieron aviso a la Armada uruguaya.

Por Agencia DIB
Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.&nbsp;

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson. 

El cuerpo de Sebastián Romegialli (50), uno de los cinco pescadores desaparecidos hace casi dos semanas, fue encontrado sin vida este viernes en aguas uruguayas a unos 60 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, partido de Magdalena. Según trascendió, su cadáver fue advertido por tripulantes de un buque mercante que navegaba por la zona, cuyo personal dio aviso de inmediato a la Armada de la República Oriental del Uruguay.

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Familiares de Romegialli fueron informados sobre la lamentable noticia, mientras prosigue la investigación para determinar las circunstancias del hecho. Como contrapartida, continúan los rastrillajes para localizar a los otros cuatro pescadores: Carlos y Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu.

Según informó a Agencia DIB Fabián García, titular de Defensa Civil bonaerense, "el operativo de búsqueda continúa desde la costa desde Berisso hasta el Partido de la Costa, por tierra, agua y aire, con embarcaciones pequeñas, con drones y caminantes", y adelantó que durante la jornada de este sábado se sumarán perros preparados para este tipo de rastrillajes.

Dos semanas atrás

La desaparición de los cinco pescadores ocurrió el domingo 14 de junio, cuando salieron a pescar desde la zona de Berazategui a bordo de un bote semirrígido blanco y rojo, bajo condiciones climáticas favorables. Cerca de las 20, al no tener ningún reporte de ellos, se dio aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA) y comenzaron las diligencias para encontrarlos. Desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda con medios marítimos y aéreos.

La principal hipótesis que guía a los investigadores es que en algún momento el semirrígido podría haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado y podrían haber tenido un inconveniente.

La causa está a cargo de la fiscal Silvina Borrone, titular de la UFI N°4 de Berazategui. Para este sábado 27 de junio está prevista la realización de la autopsia correspondiente sobre el cuerpo de Romegialli.

Fuente: Agencia DIB

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