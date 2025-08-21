Eduardo Feinmann denunció que fue agredido por un dirigente sindical

El periodista Eduardo Feinmann denunció que fue agredido por el ex candidato a diputado de Buenos Aires y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos Marcelo Peretta . Parte de eso quedó registrado en video donde se ve el tenso cruce.

Según relataron testigos del incidente y quedó reflejado en un video publicado por el sitio Bardeo News, el gremialista fue a la puerta de Radio Mitre para cuestionar algunas críticas del periodista y pedirle que se disculpe. Sin embargo, en el video se observa una actitud prepotente y violenta del candidato que sacó 0,13% en las elecciones porteñas.

Lo que empezó como un intercambio fuerte, terminó en una agresión. Fue en el momento en el que Feinmann se bajó de la camioneta para enfrentarlo y allí se ve cómo el gremialista tira una patada. En ese instante, el video que graba al parecer alguien que fue con Peretta se corta.

" Tiene antecedentes públicos de violencia , cuando en el 2022 atacó a un abogado en el Ministerio de Trabajo. Un hecho vergonzoso, inadmisible y condenable", contó minutos después el periodista en radio. Y agregó: "Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares".

"Me reprochaba por cosas y comentarios que yo hacía hecho sobre él. Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró”, agregó el periodista, y recordó que en el 2021 se transformó en PRO: “No sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich".

La denuncia de Eduardo Feinmann

Sobre el acto de violencia, Feinmann contó que, cuando se bajó de su auto, fue cuando Peretta comenzó a agredirlo: "Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla. Esto es parte de este sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más".

"Yo me subí un par de veces para irme pero el tipo me seguía agrediendo y me decía 'cagón, bajá'. Y yo cagón no soy. Obviamente la denuncia ya está hecha, mañana voy a ampliarla y la voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Tipos como estos tienen que estar presos", arremetió.

"Yo estoy bien, sin ningún problema. No me duele ni el cuerpo ni el daño a mi auto. Yo voy a hacer una denuncia por lesiones y daños, y voy a ir a fondo hasta que este tipo vaya preso. Aunque no creo porque tiene una protección política importante. También tiene varios temas de corrupción en el sindicato pesados. El tipo además es político y se presenta a elecciones", cerró.

Qué dijo Marcelo Peretta sobre la agresión

Luego de que Feinmann contara la agresión que recibió, el propio Peretta dio a conocer el video que grabó alguien de su entorno. Allí se escucha: "Quiero que me digas por qué soy un garca. ¿Qué tenés conmigo? Ocupás tu programa, que escucha todo el mundo, para bardearme todos los días y jamás me entrevistaste. Nunca intercambié una opinión con vos".

Sin embargo, minutos después en la red social X se defendió: “Hoy me acerqué a radio Mitre para preguntarle a Eduardo Feinmann por qué hace tres años que me maltrata sin conocerme, que utiliza la radio más escuchada para pegarme. Nunca le hice nada. No me pidió disculpas, ahora se hace la víctima pero en realidad es el victimario”. (DIB)