Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva: qué tiene y por qué es tan peligrosa

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la República Argentina lanzó una alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva que se registró en la ciudad de Rosario. Se trata de una fuente de calibración de cesio-137 que es empleada para la verificación de equipamiento de medicina nuclear.

Día del Orgullo Autista: una oportunidad para seguir construyendo una sociedad más inclusiva

"El día 16 de junio de 2026, la Autoridad Regulatoria Nuclear fue notificada por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, de la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear", indicó el comunicado de la entidad advirtiendo el hurto.

La ARN tomó intervención realizando las acciones necesarias, activando el SIER y dando aviso inmediato a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, quienes comunicaron la información a las organizaciones de respuesta locales de Rosario.

El objeto robado es una fuente en forma de gel , contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente. Quien la encuentre - es similar al producto de la imagen - no debe tocarla ni manipularla.

fuente_calibracion_02

En caso de lograr el hallazgo, comunicarse con la Autoridad Regulatoria Nuclear a los siguientes teléfonos:

011 1544718686.

011 1544703839.

011 1544214581.

fuente_calibracion_01

El cesio-137 (¹³Cs) es un isótopo radiactivo artificial y altamente radiotóxico. A pesar de su peligrosidad, se emplea ampliamente bajo estrictas normas de seguridad debido a sus propiedades físicas. En medicina, se usa principalmente en radioterapia para destruir células cancerosas y en la calibración de equipos de medicina nuclear. En la industria, se utiliza en medidores de humedad, nivel y espesor.

Mientras el material se mantenga dentro de su blindaje (usualmente plomo) o cápsula original, el riesgo radiológico es mínimo. Sin embargo, la manipulación, rotura o apertura del dispositivo libera un material que puede causar quemaduras graves, daños tisulares y síndrome de irradiación aguda.

Históricamente, la manipulación irresponsable de este material ha provocado desastres graves, como el accidente de Goiânia en Brasil, donde la apertura de una cápsula médica causó víctimas fatales y severa contaminación ambiental.

Fuente: Agencia DIB