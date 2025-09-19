Un custodio de Cristina Kirchner mató a un motochorro en el Camino del Buen Ayre

Un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA) fue víctima de un violento asalto en la Autopista Camino del Buen Ayre, cuando regresaba a su casa tras cumplir funciones como custodio en el domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. En el episodio, ocurrido en la localidad de José León Suárez, se tiroteó con dos delincuentes y mató a uno de ellos. El otro pudo escapar.

La víctima fue identificada como Carlos Alberto Carranza, de 47 años, quien circulaba de civil en su motocicleta Honda CG 150 blanca cuando dos hombres en otra moto lo interceptaron. Uno de los delincuentes tenía puesto el casco, mientras que el otro no. Los ladrones obligaron al custodio a bajar de su moto, pero ahí se produjo la balacera que terminó con uno de los asaltantes muerto y el otro prófugo.

Embed El sargento Carranza no sufrió heridas. La motocicleta de los delincuentes, que no tenía patente ni números identificatorios en motor o chasis, quedó en el lugar.

La Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, junto con la Comisaría 4° de José León Suárez, quedó a cargo del caso. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la autopista y accesos cercanos con el objetivo de identificar a los responsables.

Fuentes oficiales señalaron que Carranza estaba franco de servicio al momento del ataque, aunque, por protocolo, portaba su arma reglamentaria. (DIB)

