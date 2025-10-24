viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 18:33

Scott Bessent calificó de "peronista americana" a una senadora demócrata y la comparó con Eva Perón

El Secretario del Tesoro está involucrado en el rescate al gobierno de Javier Milei. Y usó un argumento singular en la discusión interna.

EVITA

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a la senadora demócrata Elizabeth Warren de “peronista americana” y la comparó con Eva Perón.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent. 

El posteo de Bessent

A través de un posteo en sus redes, Bessent cuestionó a la senadora norteamericana y sostuvo que disfruta “desperdiciar el tiempo ” de Estados Unidos como a su vez “desperdiciar los impuestos” de los estadounidenses.

“Mientras sigue concentrada principalmente en cantar ‘No llores por mí, Massachusetts’ y en votar en contra de pagarles a los empleados públicos, la senadora Warren de alguna manera también encontró tiempo recientemente para amenazar a los grandes bancos por sus políticas de préstamos”, señaló el funcionario americano.

La referencia de Bessent se centra en la canción “Don’t Cry for Me Argentina”, que representa el discurso que dio Evita en el balcón de la Casa Rosada luego de que Juan Domingo Perón ganara las elecciones presidenciales de 1946.

Sobre el final, el Secretario del Tesoro norteamericano generó una imagen de Warren caracterizada como la exprimera dama, le pidió que “se baje del balcón” y que “vote para reabrir el gobierno”, que se encuentra cerrado desde principios de octubre.

Deje de despotricar contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos ”, concluyó.

Elizabeth Warren es una de los legisladores demócratas que le reclamaron al presidente estadounidense Donald Trump, mediante una carta, que no se realice la asistencia financiera entre su país y la Argentina, el cual consta de un swap por US$20.000 millones. Finalmente, ese acuerdo se formalizó el 20 de octubre.(DIB)

