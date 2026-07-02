jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 20:09

"Colectoras presidenciales": la variante que empuja el oficialismo para eliminar las PASO y podría ser clave en Provincia

Quieren que la Boleta Unica para Papel para presidente pueda ir con más de una lista de diputados nacionales. Buscan convencer así a UCR y PRO de votar la eliminación de las Primarias.

Por Andrés Lavaselli
Milei en la reunión con Legisladores libertarios en la Casa Rosada.&nbsp;

Milei en la reunión con Legisladores libertarios en la Casa Rosada. 

Presidencia.

Tras la llegad de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete nacional, se aceleró el plan para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero ahora el oficialismo juega con una variable para otorgarle viabilidad, que sería clave, de concretarse, para definir el escenario en la provincia de Buenos Aires: la habilitación de un sistema de “colectoras presidenciales” para sumar más de una lista de diputados nacionales a la Boleta Única Papel que encabeza Javier Milei para la reelección.

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El objetivo de acelerar por la eliminación de las PASO sobrevoló la reunión de Milei con los bloques de diputados y senadores libertarios, en la que se fijó además la reducción de la zona fría como prioridad. “Estamos en plena negociación por la reforma política, la idea es cerrarlo lo antes posible, no sería raro que salga enseguida después del mundial”, dijeron fuentes del Ejecutivo que trabajan en el tema, que Santilli venía conversando con gobernadores cuando era ministro del Interio.

En el diagnóstico libertario sobre los equilibrios de fuerzas en el Congreso, acordar con PRO y la UCR, que hasta ahora resisten la eliminación de las PASO al igual que el kirchnerismo y la izquierda, podría resultar clave para terminar de destrabar el proyecto. Por eso, Karina Milei habilitó avanzar con una variante nueva que se suma a la idea de hacer no obligatorias las primarias, que fue la primera que se trabajó y que algunos referentes, entre ellos Cristian Ritondo, siguen considerando viables.

La nueva idea, que llaman “colectoras presidenciales” es similar a una ley de lemas -dos nombres que le oficialismo rechaza-, y consiste en habilitar más de una lista de diputados nacionales para que acompañen a una misma candidatura presidencial. Aunque aún el proyecto está en proceso de elaboración, lo más factibles es que salga con un OK para tres listas para la cámara Baja que podrían sumarse a la que seguramente encabezará Javier Milei por su reelección.

Los estrategas de LLA hablan de darle una lista a la UCR y otra a PRO, que así podrían sostener -o recomponer, según el caso- su tropa legislativa en distritos como la Provincia de Buenos Aires y la CABA, a cambio de que den el OK para bajar las PASO. Para Milei también sería funcional: sumaría legisladores afines por triple vía: para él serían “propias” cada una de las listas que patrocine. Se trata de una idea que no se aplicaría en senadores -renuevan ocho provincias y la mayoría se queda con dos bancas en cada una- porque allí el peronismo tiene más chances de sumar que LLA.

Pero para que el esquema funciones, la provincia de Buenos Aires, donde se eligen 35 diputados y no senadores, resultará clave. En la mayoría de las lecturas, sería un esquema beneficioso para la UCR en el distrito, aunque en el caso de PRO hay algunas reservas porque el año pasado fue unido con LLA y eso le permitió una buena perfomance en esta categoría. A cambio de esta negociación, la UCR estaría pidiendo además mantener el financiamiento estatal de los partidos políticos, un punto que se votaría como parte de la reforma.

Para Santilli, que busca una candidatura para suceder a Axel Kicillof, sería un esquema funcional a un esquema de unidad que es considerado importante para ganar en provincia, donde no hay balotaje y la división ya facilitó un triunfo peronista en 2023.

La contracara de la intención de Milei de eliminar las PASO es dificultar un entendimiento en la oposición. Sobre todon en el peronismo, cruzado por la dura pelea entre kirchneristas y kicillofistas, que sin esa herramientas podrían terrminar en la elección general con candidaturas papalelas, lo que dividiría el voto opositor más numeroso y favorecería por eso a Milei.

Fuente: Agencia DIB.

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